Oggi è un altro giorno, Beppe Convertini fa una gaffe “molte donne non …” , cala il gelo in studio

Le trasmissioni televisive, nonostante l’emergenza covid stanno procedendo e la Rai, che ha adottato un protocollo rigidissimo sta, per fortuna, riuscendo a mandare in onda tutte le sue trasmissioni. I problemi, comunque ci sono perché molti ospiti si preferisce averli in collegamento dalle loro case piuttosto che in studio ma, in ogni caso, si assicura la messa in onda. Sabato c’è stato qualche momento di disagio quando Marco Liorni, dopo aver salutato i telespettatori ad inizio trasmissione, ha mandato in onda la pubblicità ma al rientro non c’era più Liorni bensì una puntata de “L’allieva” e così tutti hanno pensato al covid mentre, in realtà, c’era in corso un’agitazione sindacale. Insomma, gli animi sono certamente tesi ma si va avanti pur se tra mille difficoltà.

Beppe Convertini fa una gaffe clamorosa

Durante la puntata di ieri di “Oggi è un altro giorno”, la trasmissione che Serena Bortone conduce su Rai 1, c’era, tra gli altri, come ospite, Gabriella Farinon, che dal 1961 al 1968 è stata una “signorina buonasera” proprio in Rai, a Viale Mazzini.

Tra gli opinionisti c’era Beppe Convertini che attualmente conduce “Linea verde”.

Ad un certo punto Convertini, parlando della Farinon e del suo colore di capelli, ha detto: “Ha il coraggio di portare il colore dei suoi capelli, perché molte donne non lo hanno di portare un colore così”.

Lui alludeva ai capelli bianchi mentre invece la Farinon ha i capelli biondo platino. E se Gigliola Cinquetti, che è incorsa nello stesso errore ha aggiunto , parlando di sè: “Molte donne non ce l’hanno!”, in studio è calato qualche minuto di imbarazzo e poi è intervenuta Serena Bortone che per sciogliere quel momento di disagio ha detto sorridendo: “Beppe, ti devo insegnare un po’ di cose”.

E’ evidente che quello di Beppe Convertini voleva essere un complimento anche perché è sempre molto gentile e garbato ma ha solo fatto una gaffe.

Le trasmissioni Rai sotto controllo per il covid

Le trasmissioni Rai così come quelle Mediaset sono sottoposte a dei rigidissimi controlli a causa del Covid e, ogni volta che accade che si scopre un positivo viene messo in atto un protocollo molto rigido. Chi ne sa qualcosa, forse più di ogni altra trasmissione è Ballando con le stelle che, per iniziare, ha dovuto faticare molto a causa della positività del ballerino Samuel Peron e non solo.