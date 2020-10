Paolo Fox non sta bene e non si presenta ai Fatti Vostri, Magalli: «Noi abbiamo sperato, invece …”

0 SHARES Condividi Tweet

Paolo Fox è uno degli astrologi più famosi in Italia. Fox ha un seguito lunghissimo di ammiratrici e ammiratori che lo seguono e aspettano con ansia i suoi oroscopi, le sue previsioni e i consigli che spesso elargisce. Paolo Fox è ospite fisso del programma “I fatti vostri” condotto da Giancarlo Magalli e, da quest’anno, da Samantha Togni che ha preso il posto di Roberta Morise la quale, a sua volta, ha preso il posto di Adriana Volpe.

Paolo Fox non si è presentato a “I fatti vostri” e Magalli ha spiegato cosa è successo

Paolo Fox , con il suo oroscopo è una presenza fissa all’interno del programma che va in onda a mezzogiorno e che è seguitissimo.

Oggi, però, non c’era in trasmissione e Giancarlo Magalli ha precisato il perché dicendo: «Le ammiratrici di Paolo Fox sono disperate. Noi abbiamo sperato che riuscisse a venire, ma ha avuto una colica renale».

Magalli, come è nel suo stile, ha anche scherzato su questo problema di salute che ha avuto Fox perché, nonostante sia fastidioso non è comunque nulla di preoccupante e così, prima che si insinuasse il dubbio, in primis, di una eventuale positività al covid, Magalli ha spiegato cosa gli è accaduto tranquillizzando tutti.

Paolo Fox durante la pandemia ha preso la decisione di non andare in trasmissione

A marzo, durante la pandemia Paolo Fox, prese una decisone importante. Per rispetto a tutti i malati e alle vittime di covid non andò più in trasmissione e rimase a casa così come raccomandava il governo. Purtroppo, l’emergenza covid è ritornata è sulle prime alcuni telespettatori, vedendo che oggi Fox non c’era a curare lo spazio dedicato all’oroscopo di apertura settimanale, hanno pensato che avesse nuovamente deciso di non andare più in tv ma poi ci ha pensato Giancarlo Magalli ha spiegare il reale motivo dell’assenza aggiungendo che presto sarà di nuovo in trasmissione perchè la colica renale, per quanto fastidiosa non è nulla di preoccupante.