Cristina Parodi pubblica una foto sui social e il web la massacra

0 SHARES Condividi Tweet

Cristina Parodi è una giornalista che negli anni si è fatta molto amare dal suo pubblico. Sempre garbata e pacata ha condotto il telegiornale di Canale 5 e poi “Verissimo”. Piano piano ha lasciato la tv salvo poi una edizione di Domenica in accanto alla sorella Benedetta Parodi che non ha ricevuto un grande successo in termini di ascolto. Poi qualche altra trasmissione ma senza mai convincere più di tanto. Da quando, però, il marito Giorgio Gori è diventato sindaco di Bergamo si è attirata diverse antipatie.

Cristina Parodi pubblica una foto sui social e il web la attacca con molta durezza

Cristina Parodi, ultimamente non sta risultando molto simpatica perché, a detta degli utenti dei social, o, almeno di una parte di questi, ostenta molta ricchezza.

Qualche giorno fa ha postato una foto e ha scritto a corredo della foto: “Mille miglia, 38 esima edizione. Limiti , mascherine e distanziamento ma il viaggio bellissimo delle auto d’epoca per le strade d’Italia può iniziare”.

A quel punto il web si è scatenato nei commenti molto duri ai quali lei non ha risposto nulla. Tra i più diretti: “Per lei non vale l’invito di suo marito a uscire di casa solo se necessario?”.

O, anche: “Complimenti davvero per la vostra coerenza.

E ci saluti il marito”, o, ancora: “Stai serena Parodi, senza pensieri la vita è bella !!!!! Hai tempo dopo per fare la tragica e raccogliere fondi”, “Vediamo se poi avrai il coraggio di chiederci soldi per l’ospedale…”.

“Prontissima per prendere le palate di merda che ti stanno tirando addosso. Sai quanti ricoveri oggi per Covid a Bergamo? Sai quanti in terapia intensiva? Sai quanti ristoratori sull’orlo del fallimento. Sai quanto è deficiente tuo marito? Bergamo ti odia”

“Infatti, in 30 anni che vedo la partenza della Millemiglia, mai visto un abbigliamento simile. Da Bresciana e grande appassionata di questa manifestazione le assicuro che è stata una pessima idea questa edizione”.