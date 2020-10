Italia Sì inizia ma dopo la pubblicità non torna, Marco Liorni sui social: “Non è per il covid, sarà la Rai a spiegare” ma il motivo reale è già trapelato

0 SHARES Condividi Tweet

Marco Liorni è un conduttore molto pacato, dai modi eleganti che, insieme a Carlo Conti, Gerry Scotti e pochi altri, ricorda i modi gentili di Fabrizio Frizzi tanto cari ai telespettatori che di gridate, scenate e litigi in tv cominciano ad essere abbastanza stanchi.

Le trasmissioni come quella condotta da Marco Liorni, “Italia si” è molto gradevole e si fa seguire con serenità e il telespettatore sa che non si deve aspettare nulla che non sia in linea con i programmi più eleganti.

Le trasmissioni al tempo del covid

Quello che stiamo passando a causa della pandemia non è affatto semplice e la vita, completamente stravolta nelle abitudini più semplici, è diventata faticosa anche per chi ha sempre vissuto con estrema semplicità e senza grilli per la testa. L’idea di fare una tavolata di amici e parenti, magari mischiati, in pizzeria, per esempio, è un’idea così lontana che non viene più neanche in mente e, se assistiamo a dei programmi televisivi ci dobbiamo aspettare più che gli ospiti siano in collegamento che in studio. Qualche trasmissione è stata sospesa a causa della positività di tecnici, o maestranze e, qualcun’altra, è partita in grande ritardo rispetto alla tabella di marcia come “Ballando con le stelle” a causa della positività al covid di concorrenti e ballerini. La tensione è alle stelle e quando qualcosa non va il primo pensiero è inevitabilmente, al covid.

Qualche volta è un falso allarme, qualche volta, purtroppo, no.

“Italia Si” prima parte poi dopo la pubblicità cambia la programmazione

Il sabato Marco Liorni conduce Italia si che ha un ottimo seguito in termini di ascolti.

Sabato è, però, accaduto qualcosa di decisamente anomalo. La trasmissione è iniziata al solito orario, Marco Liorni ha detto chi ci sarebbe stato come ospite e poi ha mandato la pubblicità.

Terminata la pubblicità è iniziata la fiction “L’allieva” Alessandra Mastronardi.

Il pubblico da casa non ha capito cosa fosse accaduto ma poi Marco Lioni sui social ha scritto così: “Oggi Italia Sì, purtroppo, non andrà in onda. Siamo molto dispiaciuti, la puntata era pronta, ma siamo stati avvisati poco prima della diretta che non saremmo andati per cause che sarà l’azienda a comunicare. A sabato prossimo”.

In tanti hanno pensato a qualche caso di covid ma Liorni ha specificato che il covid non centra nulla. Ci ha pensato Blogo a chiarire cosa è realmente accaduto e cioè che c’è stato uno stato di agitazione del centro di produzione di Roma e che anche il 4 novembre ci sarà uno sciopero di 24 ore.