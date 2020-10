Ballando con le Stelle: Mariotto battuta a Elisa Isoardi come Balottelli a Dayne Mello, il web si rivolta ma la Lucarelli questa volta …

0 SHARES Condividi Tweet

Venerdì sera è andata in onda una puntata del Grande Fratello Vip che ha fatto abbastanza discutere e , anche storcere un po’ il naso.

E’ accaduto che Mario Balotelli doveva entrare nella casa per fare una sorpresa al fratello. Ma, prima di entrare, era in collegamento. Poiché nella casa c’è anche Dayane Mello con la quel Balotelli ha avuto un flirt, Alfonso Signorini ha detto a Balottelli che la Mello voleva che lui entrasse nella casa, a quel punto Mario Balottelli, giocando sul doppio senso ha fatto una battuta molto pesante indirizzata alla Mello che ha fatto sorridere e divertire Signorini e che gli ha anche retto il gioco. Nello stesso tempo, dalla casa, Dayane Mello a sentire quella battuta decisamente imbarazzante e spinta si è gelata ed è rimasta di sasso.

La reazione della Lucarelli alla battuta di Balotelli e all’atteggiamento di Signorini

La Lucarelli sui social è immediatamente intervenuta andando giù molto pesante nei confronti di Balotelli, di Signorini e di quel genere di programma dove è consentito fare battutacce e ha scritto così: «Non è tanto quel subumano di Balotelli che arriva tra le parolacce e fa una battuta squallida, imbarazzante, da convinto maschio alfa a una sua ex, ma le risatine di sottofondo. E Signorini che ‘Ahhhh hai capito Dayane?’, incapace di dirgli ‘ma che schifezza hai detto?’. Del resto, come in altri show della domenica sera, questi sono i modelli con cui si sta bruciando il cervello a quella parte della popolazione che ci ride su, assieme a Signorini. E sempre nella stessa rete, in cui forse c’è qualche problema da risolvere. (ah, le scuse richieste dal conduttore dopo aver letto Twitter per poi dirgli ‘entra nella casa’ non valgono)».

Guillermo Mariotto fa una battuta pesante su Elisa Isoardi

Ieri sera, durante la puntata di “Ballando con le stelle” Mariotto ha fatto una battuta molto pesante su Elisa Isoardi e le ha detto: “A voi le stanno tirando da questa estate, vi è capitato di tutto, adesso un piede rotto. C’è proprio una congiura contro di voi. Mi fate provare l’emozione che è l’invidia. Si vede e si percepisce che c’è tutto quello che non vediamo dietro e che vediamo pure. Quei movimenti sul letto, che te poi sei un’esperta a farli diciamolo. Veramente, le vengono da dio. Li ha fatti prima sul letto. Questa si arrampicava sul letto. […] Se fate altre performance sul letto la prossima volta allora veniamo a casa vostra. Io comunque vi do un bel 10″.

Il web si è rivoltato contro questa battuta di Mariotto e quello che è stato più commentato eciò che ha più indignato e che, questa volta, Selvaggia Lucarelli non ha detto nulla né tantomeno Milly Carlucci.