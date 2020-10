“Ballando” momenti di grande tensione, Mariotto critica Gilles Rocca che fuori di sè viola le distanze e si avvicina troppo al giudice, Milly Carlucci interviene allarmata

0 SHARES Condividi Tweet

“Ballando con le stelle” è, normalmente, un programma pacato che della eleganza né ha fatto la sua bandiera.

Milly Carlucci, ottima padrona di casa, porta avanti con garbo una trasmissione al cui interno, tra concorrenti e giudici ci sono persone abbastanza “fumantine”, che, però, si adeguano allo stile del programma e riescono ad esserne sempre all’altezza. A volte di scontri un po’ troppo accesi ce ne sono ma, basta lo stop fermo e deciso di Milly Carlucci e in un attimo tutto rientra al suo posto.

Di scontri quest’anno ce ne sono stati, soprattutto tra Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini ma sempre contenuti e mai portati all’eccesso.

Guillermo Mariotto critica l’esibizione di Gilles Rocca che si avvicina troppo al giudice

Ieri sera un momento un po’ teso c’è stato quando, dopo l’esibizione di Gilles Rocca che balla in coppia con Lucrezia Lando, Guillermo Mariotto ha avuto da ridire, ha criticato il ballo e, in particolare la performance di Rocca e gli ha detto: Tu non c’eri a ballare”.

A quel punto Rocca si è infiammato e gli ha detto: «Guardami. non guardare il telefono, non stai dedicando il tempo che dovresti perché ti distrai».

E poi violando le misure anticovid che impongono il distanziamento sociale, si è avvicinato troppo a Mariotto gli ha mostrato il cuore e gli ha detto “Non puoi toccare altrimenti sentiresti come batte”.

E Mariotto: «Non puoi farlo» ma a quel punto è intervenuta Milly Carlucci che gli ha imposto di allontanarsi subito e di ritornare al suo posto perché così stava violando le misure anticovid.

La reazione di Selvaggia Lucarelli

Durante la lite tra Guillermo Mariotto e Gilles Rocca quest’ultimo ha detto: «Sono molto fumantino e guerrafondaio, ma in questo periodo non posso arrabbiarmi per niente».

E la Lucarelli pronta gli ha risposto: «Non fare della retorica, non c’entra niente».

A quel punto è intervenuta Milly Carlucci che ha voluto difendere a spada tratta il suo programma e ha detto: «Il patto che noi facciamo con gli italiani è di essere leggeri. Non ci dobbiamo vergognare, per fortuna ci pensano i tg a dare il senso di quello che stiamo vivendo realmente. Noi giochiamo per fortuna»

Al giudice Ivan Zazzaroni, invece, l’esibizione di Gilles Rocca e Lucrezia Lando è piaciuta tanto e per questo ha dato loro un ottimo voto.