Maurizio Costanzo senza mezzi termini su Silvia Toffanin: “I toni che usa sono sempre …

0 SHARES Condividi Tweet

Maurizio Costanzo ha una rubrica all’interno del settimanale “Nuovo” dove la gente comune gli scrive e lui, senza esitare, risponde sempre con molta attenzione e precisione. Maurizio Costanzo ha dimostrato, negli anni di essere una persona estremamente vera che non ha paura della verità e che di questa ha fatto la sua bandiera, dunque i commenti e le opinioni che esprime sono sempre estremamente schiette e, anche per questo, i telespettatori lo seguono e lo amano. Maurizio Costanzo ha regalato al pubblico trasmissioni di grande successo, dalle primissime al sempre verde “Maurizio Costanzo show” certamente il primo e più ambito salotto televisivo.

Maurizio Costanzo esprime il suo parere su Silvia Toffanin

Maurizio Costanzo sul settimanale Nuovo, nella rubrica che cura, ha ricevuto una lettera da una telespettatrice che gli ha scritto così a proposito di “Verissimo” e della conduttrice Silvia Toffanin: “Lo seguo sempre volentieri perché nessuno grida, offende o fa pagliacciate”.

E Maurizio Costanzo, a conferma di quanto osservato dalla spettatrice ha scritto: “I toni sono sempre amichevoli e pacati. L’atmosfera spinge le star a confidarsi”.

E poi ha aggiunto: “Gli ascolti premiano la trasmissione … Dal punto di vista degli ascolti è una delle trasmissioni più apprezzate”.

Gli ospiti di Verissimo di oggi saranno: Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, Andrea Damante, Tania Cagnotto, Iva Zanicchi e da poco uscita dalla Casa del Grande fratello vip, Matilde Brandi.

“Ballando con le stelle”, l’opinione di Maurizio Costanzo

Un’altra spettatrice ha, invece, chiesto il parere di Maurizio Costanzo sulla trasmissione “Ballando con le stelle” condotta da Milly Carlucci.

L’utente ha detto: “Mi sono annoiato. La dinamica è ripetitiva e mi è passata la voglia di guardarlo. Capisco perché in passato sono scoppiate feroci polemiche”. E poi si è interrogata su un dubbio che un po’ tutti i telespettatori hanno: “E se fossero state create ad arte da Milly Carlucci per mettere un po’ di pepe?”, Costanzo risponde in modo molto sincero e dice:

“Ai telespettatori piacciono le polemiche. E’ molto importante che all’interno di uno show così ci siano personaggi dai caratteri forti” e Costanzo, infine aggiunge su Milly Carlucci: “E’ brava nel comporre il cast”.