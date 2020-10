Carolyn Smith fuori di sé contro Mariotto “Volevo dire a Mariotto che …

0 SHARES Condividi Tweet

Carolyn Smith, presidente di giuria a “Ballando con le stelle” è sempre di buon umore e, nonostante la situazione che stiamo vivendo a causa della pandemia e, nonostante i suoi seri problemi di salute, non perde mai il sorriso e il buon umore e la voglia di vivere traspare sempre dal suo luminoso sorriso.

Carolyn Smith è’ un giudice severo ma corretto, non offende mai e i suoi, più che giudizi, spesso sono dei consigli soprattutto quando vede la buona volontà, l’impegno e l’abnegazione.

Guillermo Mariotto offende Carolyn Smith e tutte le donne e la Smith si ribella

Sabato scorso Guillermo Mariotto è andato un po’ oltre la galanteria quando ha usato parole abbastanza equivoche se non proprio offensive rivolte a Elisa Isoardi. La Isoardi non ha controbattuto ma la sua faccia era più che eloquente.

Le ha detto che tra le lenzuola si capisce che sa come muoversi e questa frase non è andata giù a diverse persone anche se a tacere è stata proprio la Lucarelli che, di solito, si schiera a spada tratta contro gli uomini che fanno insinuazioni pesanti come ha fatto contro Balottelli che ha fatto una battuta decisamente volgare a Dayanne Mello.

Invece su Mariotto e le frasi che ha detto alla Isoardi non ha detto assolutamente nulla a questo non è piaciuto a molti.

Anche Carolyn Smyth si è sentita offesa da Mariotto quando durante la puntata ha detto che era vestita da covid e così la Smith sui social ha scritto così: “SPETTACOLO SI, INSULTI NO“. “Sabato sera serve per divertire, avere un momento di svago particolarmente in questo momento con la situazione che stiamo vivendo. Poi, ognuno lo viva nel suo modo. Io lascio tutti i problemi fuori dallo studio dalle 19 e li riprendo quando esco all’1.10 sperando che spariscono. 🙏 Non mi piace quando situazioni e/o persone cambiano i miei equilibri perchè poi la mia faccia non cambia. Sono un libro aperto. Detto questo, voglio dire a Mariotto che va bene fare la battuta ma non può andare oltre che diventi poi un insulto. Non va bene particolarmente quando è verso una donna in primis. Come quello accaduto alla Signora Rossella. Il mio vestito da Covid: insulta me, la stilista Chiara Boni e altro. Mi fermo qui… spero che possiamo tornare ad un buon equilibrio il prossimo sabato. Con allegria nello studio e principalmente a casa”.

Guillermo Mariotto torna a offendere durante Storie italiane

Mariotto, non contento di come si era comportato sabato sera durante “Ballando con le stelle”, quando è stato ospite di “Storie italiane” da Eleonora Daniele ha usato parole molto offensive nei confronti della signora Rossella, una giurata di Ballando che ha definito “cicciona”.

La Signora Rossella sui social ha scritto così: “Guillermo, sono la cicciona vestita di strass, al giorno d’oggi ancora la parola cicciona? Che poi io cicciona lo sono veramente, ma tu non mi sembri tanto magrolino. Ma io so cosa vuoi fare, come con Rocca, che gli hai messo 2 perché, come hai detto, gli vuoi puntare i fari addosso. Allora puntali anche addosso a me, così questi strass li facciamo luccicare ancora di più. E io mi chiamo Rossella, per te Signora Rossella“.

Fino ad ora non c’è stato nessun intervento di Milly Carlucci al riguardo.