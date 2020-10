E’ sempre mezzogiorno, Paolo Bonolis fa una battuta pesante ad Antonella Clerici, la reazione della Clerici

0 SHARES Condividi Tweet

Le trasmissioni televisive sono riprese dopo l’interruzione da pandemia nonostante, spesso, gli ospiti sono più in collegamento da casa che in studio.

Purtroppo, la pandemia che non è ancora scongiurata, anzi pare che i numeri comincino ad essere più alti che a marzo e non è tanto assurdo immaginare un altro lockdown a livello nazionale. Allo stato, tutto continua a funzionare anche se i protocolli a cui sono sottoposti i conduttori televisivi e tutti quelli che lavorano ad un programma televisivo sono tali che non sfugge nulla. Gli ultimi a comunicare di essere risultati positivi al covid sono stati Gerry Scotti e Carlo Conti.

Paolo Bonolis fa una battuta abbastanza intima ad Antonella Clerici

Paolo Bonolis è andato ospite in collegamento da casa nella trasmissione mattutina “E’ sempre mezzogiorno” di Antonella Clerici che è tornata ad essere la regina dei fornelli dopo una lunga pausa. La Clerici, dopo la morte di Fabrizio Frizzi, così devastante e improvvisa, aveva detto di aver bisogno di un po’ di tempo da dedicare ai suoi affetti più profondi, la figlia Maelle, che ormai è un’adolescente e il compagno Vittorio Garrone e così si era ritirata a vita privata nei boschi. Ma poi, forte il richiamo della tv che lei ha sempre amato tantissimo, è tornata a mezzogiorno con una trasmissione tutta nuova che ha soppiantato “La prova del cuoco” che, a detta dei vertici Rai non aveva più nulla da dire ai telespettatori. La Clerici è euforica al comando di questa nuova ambientazione e ieri ha ospitato, se pur in collegamento, Paolo Bonolis che è un suo grande amico e con il quale ha che condotto un’edizione trionfale di Sanremo.

Paolo Bonolis, mentre erano in collegamento, a proposito del pollo fritto alla zenzero che stavano cucinando in studio e che pare avrebbe delle proprietà afrodisiache, ha detto ad Antonella: “Sei sempre particolarmente calda col tuo compagno, me lo ha detto lui che è anche un po’ stanco! Ogni tanto dagli tregua”.

La reazione di Antonella Clerici

Antonella Clerici, che non si aspettava una battuta così personale, è rimasta senza parole anche se è sembrata abbastanza divertita dall’allusione. Poi Bonolis l’ha incalzata chiedendole perché spesso in trasmissione è in imbarazzo e la Clerici , con la spontaneità che la contraddistingue, ha detto: “Mi scrivono delle robe un po’ equivoche qualche volta, perché la cucina ha sempre un doppio senso e io sono la regina delle gaffe!“.