Maurizio Costanzo Show, teatro pieno, i social lo massacrano e lui ribatte “Pago io il sierologico a tutti”

E’ iniziata una nuova edizione de “Maurizio Costanzo show” trasmissione da sempre seguitissima e amatissima dal pubblico italiano. Il salotto di Maurizio Costanzo è, da sempre ambitissimo e andarci, sia come ospite sia come spettatore è un privilegio a cui ambiscono in tanti. Maurizio Costanzo, che più volte ha interrotto il programma e altrettante volte lo ha ripreso, questa volta ha deciso, ancora una volta di ricominciare anche se in piena pandemia e in un momento in cui i teatri sono chiusi e la gente del mondo dello spettacolo, maestranze comprese, è in grande sofferenza.

Maurizio Costanzo ha riempito il teatro e i social si sono rivoltati contro

Maurizio Costanzo ha deciso, anche se in un momento abbastanza complicato di ricominciare il “Maurizio Costanzo show” e ha riempito il teatro di gente che ha assistito alla serata.

I social, però, gli si sono rivoltati contro e hanno ritenuto questa decisione poco giusta in un momento in cui i teatri e i cinema sono obbligati a restare chiusi.

Maurizio Costanzo ha prontamente risposto così a chi lo ha accusato di contravvenire al DPCM: “Il pubblico della mia trasmissione prima di entrare fa il test sierologico, e così tutti gli ospiti. Fra una persona e l’altra c’è un plexiglass, e anche fra un ospite e l’altro c’è un plexiglass. Perché non fanno così anche nei teatri?”

E poi ha anche aggiunto: “Possono farlo tutti. Facciano così, invece che rompere e fare polemiche!”.

Maurizio Costanzo ha voluto spiegare bene qual è la procedura che fa seguire ai suoi ospiti e ha detto così all’Adnkronos: “Certo specifico che il pubblico viene in teatro un’ora e mezzo prima, perché possa essere fatto il test su ciascuno. Quindi io pago gli infermieri, il personale, il plexiglass. Il proprietario del cinema all’angolo faccia così, così non c’è pericolo legato all’assembramento”.

La rivolta dei social contro il Maurizio Costanzo show

I social hanno avuto da ridire a vedere il teatro del Maurizio Costanzo show così pieno e hanno scritto così sul web: “E’normale che il teatro sia pieno e che siano senza mascherine?”.

Gli ospiti in studio da Costanzo erano anche molto autorevoli, c’era Enrico Mentana, Massimo Giletti, Nicola Porro e Giovanna Botteri ma anche la sindaca di Roma Virginia Raggi e il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri.

Nessuno di loro aveva la mascherina ma tutti erano separati dal plexiglass.

Costanzo, a chi lo ha attaccato, ha risposto così: “Non c’è contatto.

C’è chi ha scritto così sui social: “Cinema e teatri, luoghi dove il distanziamento, le mascherine erano obbligatorie, sono chiusi. Italia, figli e figliastri”

Invece, c’è chi come il Coordinamento StaGe ha subito proposto un modello Costanzo e ha detto: «Perché con gli stessi accorgimenti non possono restare aperti anche tutti gli altri teatri, sale da concerti e cinema?. Chiediamo di prendere in esame quanto realizzato al Maurizio Costanzo Show e di vedere se si può proporre nella massima sicurezza nei teatri, nelle sale da concerti e nei cinema del nostro paese per potere dare a tutto il settore un barlume di speranza di ripartenza magari tra un mese, o anche prima, in caso, quando si ripartirà in pieno il 25 novembre».