Ballando con le Stelle, Milly Carlucci sbaglia e Selvaggia Lucarelli la colpisce con una frase molto pungente, la reazione della Carlucci non si fa attendere

Ballando con le stelle è un programma che si differenzia molto da un po’ tutti gli altri programmi perché la conduttrice, Milly Carlucci non è affatto alla ricerca dello scontro tra i protagonisti de programma ma, al contrario cerca sempre di fare da paciere.

Non è certo facile perché a ballando ci sono sempre delle personalità molto forti sia tra i ballerini che tra i concorrenti e la lite o lo scambio acceso di battute è sempre dietro l’angolo ma poi il modo di fare della Carlucci sempre così elegante e lontano dalle liti, ha il sopravvento e lo spettacolo che ne viene fuori è decisamente molto garbato. Anche in giuria ci sono caratteri molto peperini e questo dà un po’ di pepe a tutto il resto del programma.

Milly Carlucci sbaglia e Selvaggia Lucarelli è pronta a colpire anche lei

Nonostante Selvaggia Lucarelli sia stata scelta a far parte della giura da quando, purtroppo, Lamberto Sposini ha avuto un problema di salute molto grave , la Lucarelli non ha risparmiato neppure a lei le sue frecciate velenose che la Carlucci ha incassato con grande classe. E’ accaduto, infatti, che durante la puntata di sabato scorso, Milly Carlucci è incorsa, forse per la prima volta da quando conduce Ballando, in un errore.

Infatti Milly, annunciando un tipo di ballo per un altro, ha detto: “Chiamiamo subito la prima coppia. Apriamo la sala delle stelle” quando, invece doveva presentare il ballo speciale. Poiché in studio è calato il silenzio la Carlucci ha subito capito di aver sbagliato e ha detto “ah scusatemi“. A quel punto la Lucarelli non si è fatta perdere l’occasione di lanciare una battutina anche alla Carlucci e le ha detto: “Milly, perdi colpi! È la prima volta che sbagli. Quindi sei umana anche tu“.

La Carlucci, sorridendo anche un po’ imbarazzata le ha risposto “È Halloween…”.

La lite tra Guillermo Mariotto e Rossella Erra

Dopo che Mariotto aveva offeso la Erra a Storie italiane definendola “Cicciona” la Erra, durate la puntata di sabato scorso di Ballando, è tornata sull’argomento dicendo a Mariotto che anche lui non è esattamente magro. A quel punto è intervenuta la Lucarelli dicendo che Mariotto aveva sbagliato a definirla “cicciona” ma anche lei stava commettendo lo steso errore. A quel punto la Erra si è molto innervosita dicendo che avrebbe dovuto schierarsi piuttosto dalla parte delle donne e che le donne non sono tutte forti come lei quando vengono offese in quel modo.