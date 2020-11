Domenica In, Mara Venier fuori di sé con Guillermo Mariotto “Ma chi se ne frega … mo conduce lui qui”

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri Mara Venier, come ogni Domenica ha condotto Domenica In e , come al solito, c’è stato lo spazio dedicato a Ballando con le stelle. Mara Venier, di solito ospita Guillermo Mariotto che, giudice di ballando parla con lei della puntata del giorno precedente, sabato con altri ospiti.

Ieri, però, nonostante Mara Venier e Guillermo Mariotto siano molto amici, tra i due c’è stato molto attrito e Mara Venier ha perso la pazienza.

Vediamo cosa è accaduto.

Mara Venier a Guillermo Mariotto: “Ma chi se ne frega, ma io non lo so”

Mara Venier, di solito molto garbata e affettuosa con i suoi ospiti, ieri ha perso la pazienza con Guillermo Mariotto a Domenica In nello spazio dedicato a “Ballando con le stelle”.

Mariotto, innanzitutto è arrivato tardi in studio e, anche se Mara Venier non gli ha detto nulla a questo proposito, certamente gli ha dato fastidio che Mariotto mancasse di rispetto a lei e al suo pubblico ma, quando Mariotto ha detto che , insieme a Carolyn Smith darà la voce ad alcuni personaggi di un cartone animato, cartone animato che andrà in onda su Rai YoYo, la Venier ha perso la pazienza e ha detto, molto irritata: “Ma chi se ne frega, ma io non lo so. Mo conduce lui qui”, ricordando un po’ a tutti la frase che diceva spesso in trasmissione il suo grande amico Pierluigi Diaco “Vuoi condurre tu?”

Costantino Della Gherardesca contro Maria Venier

Sabato sera durante “Ballando con le stelle”, c’era stato una lite molto accesa tra Costantino Della Gherardesca e il presidente di giuria Carolyn Smith.

Costantino aveva dato dell’ignorante alla Smith che si era sentita molto offesa e aveva controbattuto “’ignorante sei tu” ,poi i due avevano iniziato a litigare in inglese, fino a quando non era intervenuta Milly Carlucci che aveva invitato entrambi a smetterla e a godersi il sabato sera.

Ieri, a Domenica In è andato ospite sia Costantino della Gherardesca sia Carolyn Smith e allora Costantino ha detto

a Mara Venier: “Mi avete teso una trappola”.

La Venier , abbastanza offesa gli ha risposto: “Scusa amore mio, qui trappole anche no. Mi spiace se pensi questo. Sai che io sono l’ultima persona a farlo. I miei ospiti, Guillermo Mariotto e Carolyn Smith sono stati invitati giorni fa e non oggi nè ieri”.