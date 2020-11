Ballando, Guillermo Mariotto a Rossella Erra “cicciona” lei risponde e la Lucarelli a Rossella “Stai sbagliando tu”, cade il gelo il studio

0 SHARES Condividi Tweet

A “Ballando con le stelle”, quest’anno, come del resto ogni anno, i concorrenti entrano in conflitto con i giurati perché c’è sempre qualche concorrente un po’ più “fumantino” degli altri e quest’anno è il caso di Alessandra Mussolini che, con qualche giurato, non ci va proprio a nozze.

E’ evidente che stiamo pensando a Selvaggia Lucarelli.

I toni restano sempre molto garbati tranne piccolissime punte e poi, grazie al grande autocontrollo che ha Milly Carlucci, la situazione rientra sempre anche se le simpatie e antipatie restano.

Selvaggia Lucarelli interviene nella lite tra Mariotto e Rossella Erra

Qualche giorno fa, Guillermo Mariotto, intervenuto ospite al programma condotto da Eleonora Daniele “Storie italiane” aveva appellato la giurata Rossella Erra come “cicciona”.

Il web si era rivoltato non solo contro Mariotto a cui capita spesso di usare toni non proprio garbati con le donne ma anche e, forse soprattutto contro sia Milly Carlucci che non era intervenuta in alcun modo né si era schierata con la Erra per solidarietà femminile ma, ancora di più, contro Selvaggia Lucarelli che è sempre attentissima a questi temi.

Poi Eleonora Daniele aveva chiesto a Mariotto di chiedere scusa e così era avvenuto. Durante la puntata di ieri, però, Rossella Erra è voluta tornare sull’argomento e ha detto così a Mariotto: «Volevo dire a Mariotto che la sua cicciona preferita è seduta davanti a lui. Ma dovrebbe comprarsi uno specchio, dal momento che lui è curvy come me».

Ma inaspettatamente Selvaggia Lucarelli, che fino a quel momento era rimasta in silenzio, è intervenuta e ha detto a Rossella: «Lui ha sbagliato, ma non si replica al body shaming con altro body shaming, stai sbagliando».

E la Erra fuori di sè: «Se parli così Selvaggia, non fai un favore alle donne. Non tutte la prendono come me».

A quel punto è intervenuta Milly Carlucci che ha smorzato i toni dicendo: «Signori è Halloween, facciamo un sorriso».

Il momento commuovente a Ballando

Ieri, dopo che ha ballato Alessandra Mussolini, Milly Carlucci ha mandato in onda un video della mamma della Mussolini che aveva qualcosa da dire alla figlia. A quel punto si è commossa anche Milly Carlucci pensando alla sua mamma che non c’è più. Nel pomeriggio anche a canale 5 c’è stato un momento molto commovente quando Silvia Toffanin ha voluto ricordare la mamma che è morta da qualche giorno e ha detto che aveva scelto di andare in onda comunque perché la mamma avrebbe voluto così.