Massimo Giletti a Non è L’Arena fuori di sé con la ex Alessandra Moretti “Forse ti sei dimenticata …

Massimo Giletti, conduttore de “Non è l’Arena” è un giornalista molto sanguigno che dice sempre ciò che pensa e che rischia anche in prima persona tanto che da un po’ di tempo, nonostante la cosa l’abbia rifiutata per diverso tempo, ha dovuto accettare di girare con la scorta per le minacce ricevute da alcuni boss.

Massimo Giletti, in ogni caso, non si è fermato e ha continuato a fare il giornalista nell’unico do in cui lo sa fare, con la verità sempre al servizio del popolo.

Nella sua trasmissione non si preoccupa di chi ha in studio da lui ma dice sempre ciò che pensa e, a volte, ha anche messo in difficoltà ospiti scomodi tutto per amore della verità.

A Non è l’Arena uno degli ospiti è stata l’europarlamentare Pd Alessandra Moretti

Della vita provata di Massimo Giletti non si sa molto, in passato ha avuto una storia d’amore con Antonella Cerici e, più recentemente, con l’europarlamentare Pd Alessandra Moretti che invita spesso in trasmissione.

Proprio durante la puntata di ieri de “Non è l’Arena” era ospite Alessandra Moretti con la quale Giletti ha battibeccato.

Infatti, la Moretti ha avuto un faccia a faccia con Gianfranco Vissani e con Daniela Santanché a proposito della decisione del governo di chiudere i ristoranti e Vissani ha accusato il governo di aver sbagliato tutto.

Poi la Moretti ha chiestoa Giletti di poter parlare per controbattere a Vissani e alla Santachè ma Giletti non glielo ha permesso e allora lei abbastanza innervosita ha detto: “Va beh, ma parli solo tu!” e Giletti di rimando: “Sai come è, sono ancora il conduttore della trasmissione…“.

Alessandra Moretti cosa pensa di Massimo Giletti

A proposito della candidatura di Massimo Giletti a sindaco di Roma, Alessandra Moretti ha detto: “Massimo Giletti candidato sindaco di Roma? Gli piacciono le sfide difficili ma non glielo auguro” .

E poi: “Su Massimo dico che a lui piacciono le sfide difficili, le sfide pericolose, un uomo che non scappa mai”

A L’Aria Che Tira Myrta Merlino ha avuto ospiti Massimo Giletti e Alessandra Moretti e ha esordito così: “La notizia della mattinata è che ci sono nello studio televisivo Giletti e la Moretti, quindi facciamo una cosa tipo il Dottor Stranamore, vi chiedo di separare ragione e sentimento”.

E poi ha anche aggiunto: “Massimo, devi essere buono con lei”.

Giletti, per togliere tutti dall’imbarazzo ha commentato così a proposito del Recovery Fund: “Penso che la Moretti e tutto il sistema italiano che sta in Europa abbia fatto un buon lavoro poi quando arriveranno questi soldi, Dio solo lo saprà e sarà un’altra storia”.