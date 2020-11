L’ultima mandrakata, Gigi Proietti è morto per problemi cardiaci il giorno del suo compleanno, avrebbe compiuto 80 anni

0 SHARES Condividi Tweet

Uno dei più celebri attori italiani, Gigi Proietti è morto. L’attore romano è deceduto alle ore 5.30 di stamattina nella clinica Villa Margherita di Roma.

Era ricoverato in clinica da 15 giorni. Nella serata di ieri le sue condizioni erano nettamente peggiorate. Il famoso attore era stato ricoverato per problemi cardiaci.

A rendere nota la morte dell’attore sono state la moglie e le due figlie: “Nelle prime ore del mattino è venuto a mancare all’affetto della sua famiglia Gigi Proietti. Nelle prossime ore daremo comunicazione delle esequie”.

Da quanto si apprende, la moglie e le figlie erano rimaste accanto a Gigi fino alla tarda serata di ieri. L’attore era stato sedato.

Famosi alcuni suo film come Mandrake di Febbre di Cavallo e alcune serie tv come il Maresciallo Rocca.

Uomo di grande carisma, oggi 2 novembre avrebbe compiuto 80 anni. Negli ultimi anni di vita soffriva di problemi cardiaci.

Così Gigi Proietti raccontava la sua vita ricca di successi: “Raccontare la propria vita non è cosa da tutti. Certo, chiunque può ricordare gli episodi, cercare di storicizzare, fare riflessioni su come passa il tempo e come cambiano le cose. Ma l’odore della povertà misto a quello del sugo della domenica, i richiami delle mamme ai figli discoli che non tornano per cena, l’allegria irrecuperabile del mercato, le chiacchiere sui marciapiedi come li spieghi a chi non c’era? I ‘faccio un goccio d’acquà sui muri ancora freschi di calce, la partita a tressette, la vita in strada, le donne ai davanzali, le chiacchiere dei disoccupati… Tutto questo, come puoi farlo rivivere in chi legge?»,