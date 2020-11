0 SHARES Condividi Tweet

Un uomo di 55 anni, positivo al Coronavirus, è morto in seguito a una improvvisa crisi respiratoria. L’uomo era in isolamento a casa nella sua abitazione di Marmore in provincia di Terni.

Subito trasportato al Pronto soccorso di Terni, l’imprenditore che è arrivato li con una grave insufficienza respiratoria, è morto.

Inutili i tentativi dei medici di salvarlo.