Tu si que vales, Teo Mammuccari vede quello che fa Gerry Scotti e poi dice: “Io non lo farei mai”

0 SHARES Condividi Tweet

“Tu si que vales” è un programma delle reti Mediaset e, precisamente di Canale 5 che va in onda il sabato sera e fa concorrenza a Ballando con le stelle, il programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci che quest’anno non sta avendo vita facile con tutto ciò che sta accadendo ai vari concorrenti e ballerini.

I due programmi sono entrambi seguitissimi e la stessa Maria De Filippi ha ammesso di vedere il sabato sera Ballando perché Tu si que vales è registrato e, dunque non ha problemi a seguire il programma della concorrenza. Questa dichiarazione le ha fatto onore e da la cifra, ogni volta, a conferma della grandezza e e della professionalità della De Filippi che mai nessuno ha potuto mettere in discussione.

Teo Mammuccari bonariamente critica Ferry Scotti

Spesse volte abbiamo visto Teo Mammuccari scontrarsi con Rudy Zerbi e qualche volta le liti e gli scambi di opinione sono stati anche molto accesi. Invece, non si è mai visto uno scontro duro e violento verbalmente tra Gerry Scotti e qualcun altro della giuria. Gerry Scotti non si è mai messo nelle condizioni di arrivare ad uno scontro acceso e se qualche volta è capitato è stato solo per gioco e scherzo evidente.

Sabato sera, prima della messa in onda della puntata di Tu si que vales è stato registrato e poi postato sui social un video molto simpatico dei giurati che entravano in studio uno alla volta tra gli applausi del pubblico.

Quando è stata la volta di Gerry Scotti si è intrattenuto un bel po’ con il pubblico che lo applaudito parecchio e allora Teo Mammuccari, guardando la telecamera che stava riprendendo quel momento ha detto simpaticamente e per far ridere: “Si sta comprando il pubblico, io non lo farei mai” .

Gerry Scotti è positivo al covid

Gerry Scotti è risultato positivo al covid e ha spiegato sui social come sta: “Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il COVID-19. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l’affetto e l’interessamento”.

E poi ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera: “Sto abbastanza bene e la prima cosa che desidero dire è che voglio essere davvero vicino a coloro che in questo momento sono malati di Covid. Forza e coraggio, non mollate. Per farvi vedere quanto sono vicino a voi, me lo sono preso pure io. Purtroppo, temo che prima o poi ce lo dovremo fare tutti, anche se tutti noi pensiamo che non ci capiterà mai”.

E poi ha anche aggiunto: “Sono stato rigorosissimo. In famiglia siamo al limite del paranoico. Non vedo gli amici e non vedo perfino mio figlio. Ho fatto il tampone perché lunedì sarei dovuto andare a Roma in treno per registrare ‘Tu si que vales’ e naturalmente noi dobbiamo stare controllati, quindi sabato mattina ho fatto il tampone e sono risultato positivo”.

Infine ha detto: “Se non ci fosse il Covid avrei pensato a una influenza: mi sento le ossa rotte, ho un po’ di febbriciattola, mal di testa e un po’ di tosse . Direi che sono fortunato. Se me lo faccio così il Covid è decisamente sopportabile … Comunque non mollo. Registro da casa e ribadisco a tutti: prudenza a chi non ha il Covid e coraggio a chi l’ha preso”.