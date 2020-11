Rita Dalla Chiesa, attacco durissimo ad Antonella Elia, “Iena” , cosa è accaduto

0 SHARES Condividi Tweet

Il Grande fratello vip sta andando avanti nonostante la realtà fuori dalla casa sia tutt’altro che un gioco. Il covid non sta lasciando tregua, il presidente del consiglio dei ministri emana un DPCM dopo l’altro e le persone non hanno più la serenità di un tempo. Tante le categorie messe in ginocchio in un Italia stremata e quasi allo sgocciolo delle forze. Ma dentro la Casa del Grande fratello vip, le problematiche sono tutt’altre, ci si offende per poco, si litiga e si usano frasi e considerazioni che, a volte, fanno accapponare la pelle. Ma lo spettacolo va avanti e, certamente, anche questi programmi servono ad allegerire una realtà tutt’altro che facile.

Antonella Elia attacca la Gregoraci e interviene Rita Dalla Chiesa “Iena”

Ieri è andata in onda un’altra puntata de Il grande fratello vip e l’opinionista in studio, Antonella Elia ha avuto parole molto dure nei confronti di Elisabetta Gregoraci.

Le ha detto, infatti, che è una falsa e una “gatta morta”. Parole che hanno scatenato la dura reazione di Rita Dalla Chiesa.

La giornalista, infatti, sui social ha scritto così contro la Elia: “Ma chi è che finge davvero al Grande Fratello Vip ? Adesso basta attaccarla su Flavio Briatore. Troppo facile. Trovate un altro sistema per finire sotto i riflettori. E meno male che le donne dovrebbero essere solidali fra di loro. Ma che iene“.

Rita Dalla Chiesa non la nomina mai ma è evidente che l’attacco è per la Elia.

Rita Dalla Chiesa aveva preso le difese di Antonella Elia quando era dentro la casa

Oggi che la Elia è un opinionista del Grande fratello, Rita Dalla Chiesa l’ha attaccata duramente dandole della “iena” mentre, quando Antonella Elia era dentro la casa la stessa Rita Dalla Chiesa aveva preso le sue difese.

Infatti, quando nella casa del grande fratello Antonella Elia era una concorrente ed entrò Valeria Marini, la Elia ebbe parecchio filo da torcere e allora proprio Rita dalla Chiesa prese le sue difese sui social e scrisse così: “Leggo su Twitter cattiverie inaudite contro Antonella Elia. È stata messa sotto pressione al Gf da persone che conosco e sulle quali avrei tante cose da dire… Diffidate. Stanno facendo un gioco perverso per farla fuori. Non ci cadete“.

Dunque, Rita Dalla Chiesa ha mostrato di essere abbastanza oggettiva, ha difeso la Elia quando tutti la attaccavano ma ora, che a suo dire non si sta comportando bene con la Gregoraci, non ha difficoltà a cambiare idea e ad attaccarla.