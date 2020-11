Bianca Guaccero momenti di tensione con Carla Gozzi, “Stai attenta a quello che dici”, e la Gozzi “La devi smettere …”, lo studio in forte imbarazzo

0 SHARES Condividi Tweet

Bianca Guaccero sta conducendo, anche quest’anno la trasmissione “Detto fatto” che le da tante soddisfazioni. Nonostante questa settimana la Guaccero sia stata molto triste, come tutta l’Italia per la scomparsa inaspettata di Gigi Proietti, Bianca da professionista quale è, è riuscita, comunque, a tenere la scena come al solito. Nessuno sapeva, per l’estrema discrezione che ha caratterizzato tutta la sua vita, che Gigi Proietti stesse così male e dunque la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno per tutti.

Gigi Proietti è morto nel giorno in cui è nato, il due novembre e, anche se lui per primo ha sempre scherzato per il giorno particolare della sua nascita, quando si commemorano i morti, è stata davvero una data per lui speciale fino all’ultimo.

Bianca Guaccero ha uno scontro con Carla Gozzi

Durante la puntata di oggi, come al solito Bianca Guaccero ha introdotto lo spazio dedicato a Carla Gozzi, i ‘Carloticon’ ma prima che la Gozzi parlasse, la Guaccero ha detto: “Mi dissocio”

Vediamo cosa è accaduto.

Oggi Carla Gozzi doveva parlare di Violante Placido che in questo momento sta condividendo il, set proprio con Bianca Guaccero e allora quest’ultima ha detto: “Io mi dissocio completamente da qualsiasi cosa tu dirai su di lei e farò solo dei lanci asettici”.

E la Gozzi ha detto: “Sono libera di giudicare”

Ma Bianca Guaccero ha aggiunto: “Fai attenzione perché Violante Placido è una mia compagna di lavoro sul set in questo momento”.

E la Gozzi, abbastanza seccata, ha detto: “Allora basta, io mi rifiuto perché tu non puoi mettere sempre davanti le tue amiche. Io come ruolo devo dire la verità nei modi giusti”.

Bianca Guaccero a quel punto ha detto che poteva parlare ma lei si dissociava e allora Carla Gozzi ha detto: “Bene, così sono libera di giudicare“ e la Guaccero ha spiegato: “Io e la Placido siamo antagoniste” e poi ha aggiunto: “Spero che Violante Placido sia sul set e non ci guardi. Io e lei nella fiction siamo antagoniste”

Bianca Guaccero presa in giro da Jonathan e Gambi

Bianca Guaccero oggi ha avuto un piccolo scontro con Carla Gozzi ma qualche giorno fa lo scontro è stato inventato tra Jaonathan e Gambi che, per presentare le liti in tv, hanno finto di litigare loro stessi. All’inizio la Guaccero ci è cascata ma poi ha visto che Jonathan rideva e ha capito che si trattava di uno scherzo.