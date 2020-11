Bianca Berlinguer prende le distanze dal direttore di Rai Tre e a Cartabianca dice: “Spero di riavere Mauro Corona presto”, la reazione di Franco Di Mare

0 SHARES Condividi Tweet

Ormai il pubblico di Rai Tre e non solo sa molto come come mai, dopo tanti anni di collaborazione, Mauro Corona non è più ospite fisso a Carta Bianca il programma che va in onda il martedì su Rai tre.

La lite con Bianca Berlinguer è costata a Corona l’allontanamento dalla trasmissione e, anche se la Berlinguer, fin da subito, pur condannando come si era comportato, ha sempre detto di averlo perdonato, Mauro Corona non è ancora ritornato in trasmissione.

La lite tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer

Mauro Corona aveva appellato Bianca Berlinguer, in diretta a Carta Bianca come “gallina” sotto lo sguardo incredulo di Claudio Amendola che era in collegamento. Se sulle prime la Berlinguer aveva intimato a Corona di non permettersi più di usare certi modi lui, dal canto suo aveva lasciato il programma alzandosi e andando via. Tutto questo perché stava facendo pubblicità ad un albergo e la Berlinguer gli aveva vietato di farla.

Dopo qualche giorno Mauro Corona aveva chiesto scusa sia a Bianca Berlinguer sia a tutte le donne che si erano sentite offese e la Berlinguer lo aveva immediatamente perdonato ma il direttore di rete, Franco Di Mare ha ritenuto che Corona abbia troppo esagerato e, pur non rilasciando mai alcuna dichiarazione sull’argomento, lo ha allontanato dal programma. Mauro Corona ha anche ricevuto il Tapiro da Striscia e in quell’occasione ha confermato le voci che giravano e cioè che è Franco Di Mare, con il quale è sempre stato molto amico, a non volerlo riammettere in trasmissione.

Bianca Berlinguer ci tiene a far sapere che lei rivorrebbe Mauro Corona in trasmissione

Durante la puntata di Carta Bianca, Bianca Berlinguer ci ha tenuto a far arrivare al suo pubblico un messaggio molto chiaro: lei rivorrebbe a Carta Bianca Mauro Corona e, infatti ha detto così: “Approfitto della presenza di Oscar Farinetti per salutare Mauro Corona. Io spero che il dialogo costruito con lui possa riprendere al più presto. Voglio che voi lo sappiate, lo abbraccio con tanto affetto“.

In questo modo ha confermato, definitivamente che non è lei ad aver preso la decisione di non volere Mauro Corona e ha preso le distanze, pubblicamente da chi lo sta tenendo lontano.

Il suo gesto è stato molto forte e chissà come la prenderà il direttore di rete Franco Di Mare che per ora, ancora una volta è rimasto in silenzio.