Costantino Della Gherardesca fuori di sé con i giudici di Ballando con le stelle, sui social li attacca, il post che scrive è al veleno

Costantino Della Gherardesca, concorrente di Ballando con le stelle in coppia con la bravissima ballerina Sara Di Vaira, non sta avendo vita facile perché la giuria, che è sempre critica con tutti lo è, anche, con lui. Costantino, spesso, si ritiene ingiustamente criticato e non se ne tiene una, al contrario risponde sempre a tono anche scontrandosi duramente e non preoccupandosi assolutamente che i rapporti si possano incrinare.

Infatti, a volte le liti cominciano dalle performance criticate e poi vanno sul personale e questo i concorrenti faticano ad accettarlo.

Come è accaduto, spesso ad Alessandra Mussolini che è stata attaccata da Selvaggia Lucarelli più dal lato personale che per come balla.

A questo la Mussolini si è sempre ribellata e i rapporti tra le due sono decisamente tesi.

La lite tra Costantino della Gheradesca e Carolyn Smith

Sabato scorso, durante la puntata di Ballando c’è stata una lite molto accesa tra Costantino della Gherardesca e il presidente di giuria Carolyn Smith.

Dopo la performance, che è stata criticata, Costantino ha detto rivolgendosi a Carolyn Smith: “Ricorda che siamo in un programma di intrattenimento, con noi si comporta come se fosse solo una gara di ballo”, e la Smith gli ha risposto di esserci rimasta male che lui sui social aveva detto che il ballo che gli era stata assegnato era “vecchio” ma Costantino ha controbattuto: “Ma era solo una battuta! Chi non capisce l’ironia è un ignorante”, e la Smith: “Ignorante sei tu!” .

A quel punto è dovuta intervenire Milly Carlucci: “Stop, stop, vi chiarirete dietro le quinte o sui social”.

Ma Costantino, non soddisfatto, mentre andava via ha continuato a dire la sua: “Anche oggi ci hanno attaccato perché ci sono pregiudizi nei nostri confronti, non ci resta che il voto del pubblico”.

Costantino sui social scrive un post al veleno

Costantino, sui social ha scritto così: “In un ennesimo tentativo di conquistare la giuria nella prossima puntata tratteremo un tema molto comprensibile, inequivocabile e soprattutto che tutti conoscono già: l’Italia (umilmente non pretenderemo nemmeno un briciolo di apertura mentale)”.

Chissà sabato prossimo se la giuria commenterà in qualche modo il post di Costantino della Gherardesca o se già sui social controbbatterà. Infatti, i giudici sono tutti molto attivi sui social e spesso le liti si svolgono anche via web.