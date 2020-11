Emergenza Covid-19, situazione difficile in provincia di Bari, a Bitonto superato il tetto dei 100 contagiati

0 SHARES Condividi Tweet

In una sola zona in provincia di Bari si è superato il tetto dei 100 contagiati. Si tratta di Bitonto e di alcuni comuni limitrofi, Mariotto Palombaio.

Secondo quanto riferito dal sindaco della città alle porte di Bari, Michele Abbaticchio, sono in totale 126 le persone risultate positive.

Sono 113 i casi accertati nella città di Bitonto ai quali bisogna aggiungere i sette casi di Mariotto e i sei di Palombaio.

Il Sindaco di Bitonto ha spiegato come intende cercare di arginare la curva dei contagi: “Ho già accolto la richiesta dell’Ordine dei Medici di fornire e attrezzare un’aula per i tamponi rapidi, quando gli sarà data la possibilità di ottenere i kit, per facilitare l’accesso a tutti in zona con un parcheggio antistante per ovvie ragioni. A breve vedremo come rispondere alle nuove limitazioni del Governo, cercando di aiutare quante più persone possiamo”.