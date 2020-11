Emergenza Covid-19, chiuso un parrucchiere, in un locale di 30 metri quadri 12 clienti, tutti senza mascherina

0 SHARES Condividi Tweet

La Polizia ha fatto irruzione in un parrucchiere a Roma in zona Esquilino trovandosi in una situazione a dir poco imbarazzante.

In soli 30 metri di locale erano presenti 12 clienti, tutti senza mascherina. Nel locale non erano presenti igienizzanti.

La titolare dell’esercizio commerciale, una donna di 42 anni di nazionalità domenicana, è stata denunciata. La Polizia ha provveduto a far sospendere l’attività per cinque giorni e elevare una multa di mille euro.