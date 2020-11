Elisabetta Gregoraci al Grande fratello, Sonia Bruganelli, moglie di Bonolis: “Mi fa schifo che…”

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli, la bellissima moglie di Paolo Bonolis non fa mai mistero di ciò che pensa sia quando è in linea con ciò che pensano gli altri, sia quando la vede diversamente cosa che accade molto spesso. Lei non ha mai nascosto di vivere nel lusso, abiti firmati, mezzi di trasporto privati e ha sempre difeso questo suo modo di vivere senza che gli attacchi haters l’abbiano mai toccata in alcun modo. Anzi, in più di un’occasione, Paolo Bonolis, che l’ha sempre difesa e sostenuta ha dichiarato che la moglie si diverte a provocare e che quando l’attaccano rimane indifferente. Bonolis ha sempre detto della moglie che, oltre ad essere bellissima è anche molto in gamba.

Sonia Bruganelli svela cosa pensa degli attacchi contro Elisabetta Gregoraci

Sonia Bruganelli, ha rilasciato un’intervista a Chi e ha detto che lei non parteciperebbe mai al grande fretello vip, mentre il figlio Davide ne sarebbe entusiasta. Infatti la Bruganelli ha detto: “A 18 anni vuole entrare nella Casa, è il suo desiderio e io andrò a trovarlo”.

Poi il giornalista le ha chiesto cosa pensa di Elisabetta Gregoraci e la Bruganelli ha risposto criticando chi dice di conoscerla molto bene quando poi non è vero e ha detto: “Mi sconvolge e mi fa schifo. Lo capiscono che c’è un figlio a casa che guarda e poi va a scuola?”

Sonia Bruganelli dice “mio marito Paolo Bonolis guarda GF Vip e segue le citazioni di Alfonso e Pupo”

Sonia Bruganelli, che non ha avuto alcuna difficoltà a parlare dei componenti della propria famiglia e delle loro abitudini, ha detto del marito: “Guarda il reality e segue tutto e tutte le citazioni da Alfonso a Pupo”.

Sonia Bruganelli ha poi parlato del rapporto che ha con i social e di tutti gli attacchi che riceve via web e ha detto: “Mi vedono come un nemico da abbattere”

E poi ha anche detto che tanti che l’attaccano si nascondono dietro profili falsi ma lei sa bene chi sono e, a questo proposito ha svelato: “Alcuni sanno che io so. C’è chi odia perchè ci siamo persi nel lavoro, e chi odia e mi vede come un nemico da abbattere perchè magari nella vita hanno perso”.