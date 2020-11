Fabrizio Corona, Vi spiego perché sono andato dalla D’Urso e non da Fabio Fazio

0 SHARES Condividi Tweet

Fabrizio Corona fa sempre parlare di sè e, negli ultimi tempi, nello scontro tra lui e suo figlio, Carlos e tra lui e la sua ex moglie Nina Moric, se ne sono dette tante.

A farne le spese, più di tutti, è stato certamente il figlio che, anche se ormai maggiorenne, per un po’ ha dato l’impressione di non sapere neppure lui chi scegliere tra la mamma e il papà. Prima è andato via da casa della mamma per vivere con il padre, poi, ci ha ripensato e gli ha detto che era meglio vivere con la mamma, insomma un ragazzo confuso per il quale Selvaggia Lucarelli ha addirittura invocato gli assistenti sociali.

Fabrizio Corona spiega perché ha scelto di andare dalla D’Urso

Fabrizio Corona ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Vanity Fair in occasione della quale ha spiegato come mai ha scelto di raccontate la sua verità sui problemi che ha con la moglie e con il figlio, da Barbara D’Urso.

Fabrizio Corona ha detto: “Nell’ultimo anno, 55 giorni in comunità, 1 mese in un albergo, 8 mesi qui ai domiciliari avrò fatturato 2 milioni di euro. Col Covid”.

E poi ha aggiunto: “La d‘Urso mi frutta 50 mila euro e io le ho fatto fare il 26 per cento di share, mentre sulla Rai c’era Conte che spiegava il Dpcm. E poi, mi segua, se io non fossi andato a difendermi dalla D’Urso per il video pubblicato da Nina Moric, dove avrei potuto farlo? Tutti i giornali, non solo quelli di gossip, avevano scritto che io picchiavo Carlos, dovevo andare nel palco più popolare che, mi spiace dirlo, è la D’Urso e non Fazio. Di fronte a certe cose non puoi né stare zitto né fare una storia su Instagram”.

E poi scende nel dettaglio: “La tv generalista, ancora oggi, amplifica la comunicazione. Travaglio, Mentana e Celentano hanno preso a cuore la mia vicenda di carcerazione perché la D’Urso, a cui promisi la prima intervista dopo il rilascio, ha fatto 30 puntate su di me e le massaie, in un tam tam, hanno cominciato a dire: poverino Corona, poverino Corona, poverino Corona. Così la mia storia è diventato un tema su cui mobilitarsi”.

Corona non si nasconde e dice: “Il denaro è la mia più grande dipendenza. Il contante, soprattutto: non giro mai con meno di 5 mila euro”.

Fabrizio Corona svela anche dei particolari sul mondo dei vip: «Il 50% degli artisti e i figli dei più grandi industriali spendono 30mila euro di coca a weekend. Era la chimica che mi serviva per reggere i ritmi».

A proposito delle minacce fatte a Nina Moric: «Io penso che sarei arrivato quasi al limite di venire due giorni fa e prenderti la testa e fracassartela contro un angolo in modo da ucciderti e non vederti mai più», ha detto: «Ho detto una cosa grave, lo so… Perché ero, e sono, fuori di me per quello che lei ha fatto con nostro figlio. Se ho menato tanto le mani fuori casa, mai e poi mai l’ho fatto con i miei affetti: non sono una persona violenta. Mai dato una sberla a Carlos, mai sfiorata una donna. Le ho sempre e solo prese dalle donne».

Alda D’Eusanio prima litiga con Corona e poi dice: “Se avessi potuto, lo avrei abbracciato”

Tempo fa, Alda D’Eusanio a Live-Non è la D’Urso, il programma domenicale che va in onda su canale 5 la domenica, si scontrò violentemente con Fabrizio Corona ma oggi ha detto: “Se ne avessi avuto la possibilità, mi sarei alzata e sarei andata ad abbracciare Fabrizio“.

E poi ha aggiunto: “Lo ho sempre accusato di buttare al vento quello che la fortuna gli ha dato: ha una grande bellezza, il talento, la capacità”.