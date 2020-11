Trovato da un passante in una busta della spazzatura un neonato ancora vivo, ora è ricoverato in terapia intensiva prenatale

0 SHARES Condividi Tweet

Un ritrovamento avvenuto per caso quello di un neonato nella tarda sera di ieri a Ragusa in Sicilia. Il piccolo è stato ritrovato in una busta della spazzatura.

Era avvolto in una coperta era tra i rifiuti. Il passante si è accorto che in quel bidone della spazzatura c’era un neonato ed ha provveduto subito a chiamare i medici del 118.

Secondo quanto riferito il piccolo era in condizioni di salute buone ma si è preferito ricoverarlo nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Ragusa.