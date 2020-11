Bianca Guaccero inaspettatamente a Maria De Filippi “credo che …”

0 SHARES Condividi Tweet

Bianca Guaccero, al timone di “Detto fatto” è perfettamente a suo agio e, anche se in questo momento si sta dividendo tra la televisione e il cinema, non perde la grinta e pare che la stanchezza non la intacchi. Banca Guaccero è sempre sul pezzo e in televisione porta un’ondata di buon umore e di vitalità che il pubblico apprezza e ricambia facendole fare degli ascolti ottimi. La Guaccero è sempre sorridente e, anche quando accenna a qualche problema personale, di solito di natura sentimentale, lo fa con il solito buonumore e tende sempre a prendersi in giro da sola e l’autoironia è una cosa che i suoi fans apprezzano particolarmente di lei.

Bianca Guaccero e Jonathan chiedono aiuto a Maria De Filippi

Durante il momento della classifica che Bianca Guaccero condivide con Jonathan, i due si sono presi reciprocamente in giro e si sono detti che per loro, l’unica soluzione allo stato di single che vivono da parecchio tempo, è l’intervento di Maria De Filippi, con la sua trasmissione “Uomini e donne” che va in onda ogni pomeriggio su canale 5.

Infatti, Bianca Guaccero, parlando della propria situazione sentimentale, ha detto a Jonathan: “Dici che dobbiamo andare da lei?” e Jonathan ha, prontamente risposto: “Maria ci darà una mano!”

E poi continuando sulla stessa scia, Jonathan ha detto simpaticamente: “Per adesso rimaniamo qua, poi se tra qualche anno siamo disperati che proprio non troviamo nessuno Maria ci darà una mano!”

Bianca Guaccero seccata spiega che nella sua trasmissione si scherza soltanto

Bianca Guaccero è stufa delle fake news che ci sono sul suo conto, come un po’ tutti i personaggi famosi. Qualche giorno fa in studio si è registrata un po’ di tensione quando Bianca Guaccero ha frenato Carla Gozzi sui commenti che stava per fare su Violante Placido e le ha detto che in questo momento sta condividendo il set con la Placido e dunque, non voleva che la Gozzi dicesse qualcosa di pesante su di lei. Ma la Gozzi ha insistito per parlare e le ha detto che non può, ogni volta che si tratta di una sua amica, metterle dei freni.

Il web si è scatenato su questo scontro ma la Guaccero ci ha tenuto a precisare che non si è trattato di alcun momento di tensione ha detto così: “Noi qui facciamo solo della grande ironia, quindi se capite fischi per fiaschi imparate ad ascoltare”