Mauro Corona va dalla Palombelli e dice di come ha trattato Bianca Berlinguer “non lo meritava, mi piaceva …”

Mauro Corona continua a parlare di Bianca Berlinguer dovunque lui vada come ospite e non perde occasione per chiederle scusa. Mauro Corona è sinceramente pentito di aver chiamato la Berlinguer “gallina” e se ne dispiace tantissimo forse, ancora di più, da quando la Berlinguer ha fatto sapere che a lei manca tanto e che lo abbraccia con tanto tanto affetto.

La lite tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona

Che Mauro Corona non avesse un carattere facile lo ha dimostrato in tante occasioni, che ogni tanto partisse per la tangente, anche ma dai dialoghi che ci sono sempre stati tra lui e Bianca Berlinguer era evidente che entrambi tenessero molto l’uno all’altra. Per quanto si punzecchiassero sempre si percepiva che tra di loro c’era tanto affetto. Fino a quando Corona ha chiamato “gallina” la Berlinguer quando lei lo ha fermato, abbastanza bruscamente perché lui stava facendo pubblicità ad un albergo.

Corona ha preso malissimo quella forma di silenzio impostogli con tono fermo e, dopo avere avuto per la Berlinguer parole decisamente poco carine è andato via. Il tutto sotto lo sguardo allibito di Claudio Amendola che era in collegamento con la trasmissione

Poi, Corona ha provato a chiedere scuse tante volte alla Berlinguer ma non gli è stato più possibile fare ritorno in trasmissione fino a quando Dagospia ha rivelato che a non volerlo più in trasmissione non è Bianca Berlinguer ma il direttore di Rai tre Franco Di Mare.

A quel punto Corona è stato anche raggiunto da Valerio Staffelli, l’inviato di Striscia la notizia che gli ha portato il Tapiro d’oro e, anche in quell’occasione, Corona ha ribadito che è Franco Di Mare a non volerlo più.

Bianca Berlinguer lo perdona e lui continua a chiederle scusa

Qualche puntata fa di Cartabianca, la Berlinguer ha detto in diretta così: “Ci tengo a dire che non dipende da me, io l’ho già perdonato. La scorsa settimana Corona è andato a L’Assedio di Daria Bignardi e ha detto che gli manca molto questa trasmissione, ha richiesto scusa per quell’insulto. Io vi devo dire che a me manca molto e manca anche al nostro pubblico (…) Per me potrebbe già essere collegato regolarmente da Erto quasi tutte le settimane, spero che il dialogo costruito con lui possa riprendere al più presto. Farò di tutto per cercare di farlo tornare qui a Cartabianca“.

Poi Mauro Corona è andato ospite da Barbara Palombelli a “Stasera Italia” e ha detto, tornando sempre sullo stesso argomento: “Avrei alcune giustificazioni ma non le uso, perché sarebbe da vile. Le chiedo scusa di nuovo, anche da questa rete, non per la possibilità di tornare ancora in tv. Credetemi: me ne sto bene anche qui, casomai. Lo faccio perché so di aver sbagliato e non lo meritava (…) Mi piaceva stare con lei. Avevamo creato una coppia oserei dire quasi comica. Stavo bene ma non per la mia faccia in tv ma perché dopo una vita miserabile questa mia presenza in tv era anche una forma di riscatto“.