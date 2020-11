Pamela Prati duro attacco a Detto fatto e a Jonathan che fuori di sè risponde “Sei tu che …

0 SHARES Condividi Tweet

Detto fatto è una trasmissione che tiene molta allegria e compagnia nel pomeriggio e la conduttrice , Bianca Guaccero spigliata e allegra come è, si fa seguire molto volentieri. Accanto a lei Jonathan che cura una rubrica di gossip e che , quando ha qualcosa da dire non si risparmia.

Recentemente ha attaccato Pierluigi Diaco perché ha detto di volersi togliere un sassolino e ha raccontato di quando ha scritto un articolo attribuendo a Jonahtan delle dichiarazioni su Maria De Filippi, non veritiere che lo hanno fatto quasi litigare con la stesa De Filippi salvo poi un chiarimento e la De Filippi, da donna intelligente quale è ha capito e i rapporti tra loro due sono tornati sereni.

Pamela Prati attacca Jonathan che risponde per le righe

Qualche giorno fa Jonathan, sui social ha preso le difese di Elisabetta Gregoraci che dentro la casa del grande fratello, a parere dello stesso Jonathan sta subendo degli attacchi troppo cattivi.

A quel post aveva risposto, commentando, Pamela Prati che aveva detto a Jonathan che anche lui era stato spietato con lei tempo fa.

Jonathan è andato su tutte le furie ed è intervenuta Bianca Guaccero che ha detto: “Io conosco Pamela Prati e con me è sempre stata carinissima, quindi questo attacco ha sorpreso anche me. Lei ha diritto di replica quindi la invito in studio”

Poiché la puntata durante a quale Jonathan avrebbe trattato male la Prati è andata in onda a giugno, gli autori del programma l’hanno rintracciata e l’hanno mandata in onda.

In quella puntata Jonathan prendeva in giro con simpatia la Prati perché, a detta dello stilista, aveva rilasciato delle dichiarazioni che non corrispondono a verità e poi Jonathan ha detto: “Dopo aver molto riflettuto ti vorrei rispondere che non è esatto ne corretto quello che hai scritto su di me e sul programma. Io posso anche chiederti scusa ma tu vieni e porta le prove delle tue dichiarazioni”.

Le dichiarazioni non vere, a detta di Jonathan, riguardavano essere stata una Miss Universo, una schermitrice e che Richard Gere le aveva ascritto delle lettere appassionate.

La replica di Jonathan

Jonathan, che ha perso la calma, ha detto così alla Prati: “Elisabetta è stata presa di mira perché è facile sparare sulla Croce Rossa. Sei tu che hai massacrato te stessa. Troppo spesso abbiamo dimenticato la grande donna e artista che sei per ricordare solo le tue cadute di stile ed è per questo che non ho voglia di sparare sulla Croce Rossa”.