Paolo Conticini, rivela: “Ho amato tantissimo Veronica Pivetti, con lei non c’è stata solo una collaborazione artistica”

Paolo Conticini sta partecipando, come concorrente a questa edizione di “Ballando con le stelle” un po’ travagliata.

Tante ne sono successe da quando la trasmissione è iniziata e, se continuerà così, tante ancora ne succederanno.

Ora, dopo che i vari concorrenti e ballerini sono tutti negativi al coronavirus, che Todaro è stato dimesso dall’ospedale dopo un intervento di appendicite, dopo che Elisa Isoardi si è fatta seriamente male ad una caviglia e dopo l’intossicazione alimentare di Marco De Angelis, la trasmissione continuerà, si spera , senza grandi scossoni.

Paolo Conticini, uno dei concorrenti, a volte è entrato in contrasto, come tutti, con la giuria ma si impegna e si sta divertendo tantissimo.

Palo Conticini fa una dichiarazione inaspettata

Paolo Conticini, che per alcuni anni è stato un attore della fortunatissima serie televisiva “Provaci ancora prof” accanto a Veronica Pivetti ha detto su di lei parole davvero molto belle e anche inaspettate.

Paolo Conticini ha detto: “Quella con Veronica non è stata una semplice collaborazione artistica, ma molto di più. Bastava un semplice sguardo e per capirci non occorrevano parole. L’ho amata veramente sul set.”

E poi ha aggiunto per spiegare la bellissima personalità della Pivetti: “Impossibile non esserne travolto”.

Veronica Pivetti sarà stata certamente contenta a sentire le parole di Conticini su di lei: “Era impossibile non amarla, non stimarla e non esserne travolto. Sono stato molto fortunato ad incontrarla … la sua intelligenza, la sua bravura, la sua dirompente simpatia…era impossibile non amarla, non stimarla, non esserne travolto”.

Ballando fa uno scherzo a Paolo Conticini che non la prende bene

Ballando con le stelle ha architettato uno scherzo ai danni di Paolo Conticini, che balla in coppia con Veera Kinnunen che, però, non lo ha preso bene.

La produzione gli ha fatto credere di esser in spareggio con Gilles Rocca per poi rivelare che non si trattava assolutamente di un’eliminazione.

Conticini non ha preso bene questo scherzo e su Instagram si è sfogato e ha scritto: “Questa volta non capisco…viene voglia di fermarmi. Ok, va bene lo spettacolo, la suspance, tutto quello che volete ma…ne vale la pena di fare sacrifici così grossi? Per cosa? Sono contento di aver avuto dei voti così alti dalla giuria che ringrazio, di esservi piaciuto e di avervi fatto divertire, ma che delusione! Vi voglio bene”.