Selvaggia Lucarelli al veleno contro Bassetti: “Meglio se non vieni a Milano perché …”

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli è un fiume in piena contro Matteo Bassetti, il direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova.

Non è la prima volta che la Lucarelli spara a zero contro di lui, già quando Bassetti indossò per errore la mascherina al contrario, la Lucarelli si scatenò contro di lui e disse: “Penserei per esempio a isolare domiciliarmente il cinquantenne Matteo Bassetti, così da impedirgli di dire di nuovo: “Questo è un paese di catastrofisti ma i numeri parlano chiaro: l’emergenza ospedaliera è finita” e di farsi selfie in ospedale con la mascherina al contrario».

Selvaggia Lucarelli prende in giro Matteo Bassetti

Selvaggia Lucarelli non ha peli sulla lingua e quando c’è da dire la sua su questioni che le stanno particolarmente a cuore, non si tira mai indietro, anzi sottolinea ed evidenzia tutto senza risparmiare critiche e anche offese.

La Lucarelli ha parlato di Bassetti occupando un’intera pagina de il “Fatto quotidiano” dove ha scritto così a proposito di quanto lamentato da Bassetti circa gli attacchi che sta ricevendo che gli stanno facendo venir voglia di andare via da Genova: “Non bastavano la malattia, la sanità in crisi, l’economia paralizzata, ora il professor Matteo Bassetti minaccia di andar via da Genova perché è offeso, i genovesi lo trattano male. Quanta irriconoscenza”.

Infatti, Matteo Bassetti aveva scritto sui social e, in particolare su facebook: “Come posso vivere a Genova con i miei figli dopo quello che mi hanno detto?”

Selvaggia Lucarelli risponde a Matteo Bassetti circa il suo desiderio di andare via da Genova

Selvaggia Lucarelli, un po’ di tempo fa aveva definito Matteo Bassetti la “lady Gaga delle pandemie” e oggi dice prendendolo in giro: “Non so perché questi genovesi non siano grati al talento ai confini del divinatorio del grande Professor Bassetti. Nel dubbio durante una pandemia meglio tacere che dire minc***e“.

Selvaggia Lucarelli, a proposito della nomina che ha avuto Bassetti a coordinatore della gestione dei pazienti Covid da parte del Ministero della Salute ha detto: “Mi pare giusto … Vuoi non premiare chi il 23 agosto, con commovente, impressionante lungimiranza, diceva: ‘Ecco un dato che tutti aspettavamo e che alcuni di noi avevano ampiamente previsto già tre mesi fa. Dopo la carica virale ridotta, ecco la dimostrazione che il SARScoV-2 è mutato!’?”.

E poi: “Se solo mi facesse la cortesia di non venire a Milano, ecco, gli sarei grata. Mica per altro. Abbiamo già Gallera, Fontana, Zangrillo e la zona rossa. Direi che a sciagure siamo già a posto così, grazie”.