Gerry Scotti, frecciata al veleno: “Nelle mie trasmissioni zero insulti, da altre parti …”

0 SHARES Condividi Tweet

Gerry Scotti, in questi giorni non sta benissimo, è risultato positivo al covid e, attualmente è in ospedale ricoverato per fronteggiare meglio la malattia. Il suo ufficio stampa ha detto che ha preso il covid in modo abbastanza pesante ma non è mai stato ricoverato in terapia intensiva come alcuni siti avevano, al contrario, riportato. Il suo ufficio stampa ha spiegato che aveva la febbre che non scendeva e, per questo, ha ritenuto più prudente farsi ricoverare.

Gerry Scotti manda una frecciata molto velenosa ad alcuni colleghi

Gerry Scotti durante una puntata di Chi vuol essere milionario?, pare abbia lanciato una frecciata alla volta di qualche collega, perché ha detto: “Da più di dure ore, due persone in televisione, in prima serata su una rete nazionale, non hanno litigato e detto parolacce. Amici telespettatori, questa è una televisione che non si fa più vedere. Ve la dovete godere, finché c’è“.

E’ chiaro che ha voluto paragonare il suo modo di fare televisione a quello dei suoi colleghi o, almeno, di alcuni dei suoi colleghi. Non si è sbilanciato oltre ma il messaggio era chiaro a quei colleghi che, al contrario suo, nelle trasmissioni si basano, per fare audience, sulle liti e sui modi forti degli ospiti.

Gerry Scotti, non solo ha preso le distanze da quel tipo di televisione ma ne ha voluto sottolineare le differenze e ha invitato i telespettatori a scegliere per il meglio.

Gerry Scotti a Tu si que vales mai sopra le righe

Gerry Scotti è anche giudice a Tu si que vales, la fortunatissima trasmissione del sabato sera di canale 5 dove si sfidano dei veri talenti.

Anche a tu si que vales, Gerry Scotti è sempre estremamente garbato e, se qualche volta i toni si sono un po’ surriscaldati tra Teo Mammuccari e Rudy Zerbi, lui ne è sempre rimasto fuori .

E’ un genere di conduttore che ricorda tantissimo Corrado e Raimondo Vianello e quel genere di televisione elegante che non aveva bisogno di ricorrere all’esagerazione per piacere. I telespettatori che seguono Gerry Scotti, si aspettano da lui sempre garbo e pacatezza e queste sono le sue armi vincenti.