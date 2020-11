All Together Now, liti continue tra Francesco Renga e Anna Tatangelo ma lui dice “Tra di noi in realtà c’è amore”, il web si infiamma

0 SHARES Condividi Tweet

All Together Now è una trasmissione che sta incontrando un successo di pubblico incredibile. Piace il format, piacciono i cantanti che partecipano e piacciono tantissimo i giudici, Rita Pavone, J Ax, Anna Tatangelo e Francesco Renga capitanati da una strepitosa e frizzante Michelle Hunziker.

I giudici spesso si commuovono come è accaduto ad Anna Tatangelo quando ha sentito la storia di una cantante che vuole aiutare economicamente la sua famiglia perchè questa per lei ha fatto tanto, ma si balla anche così tanto e in modo così sfrenato che Michelle Hunziker si è scucita il vestito ed è dovuta correre a cambiarsi con Anna Tatangelo che la abbracciava per coprirla e tentare così di non far vedere le forme scoperte.

Anna Tatangelo e Francesco Renga litigano sempre

Il pubblico da casa si è accorto che Franceso Renga e Anna Tatangelo litigano un po’ troppo. I due a che non se le mandano a dire si scambiano sempre parole di fuoco.

Quando sul web è stato fatto notare loro che litigano sempre e, anche troppo, Francesco Renga non ha smentito ma ha commentato così: “È meraviglioso, alla fine ci becchiamo per tutte le puntate. Però è bello perché c’è ironia, rispetto e anche amore”.

Il web ha accolto molto bene queste parole di Renga e qualcuno ci ha anche fantasticato su.

Insomma, in questa edizione i giudici sono davvero molto ben assortiti e anche J.Ax e Rita Pavone sono strepitosi.

Rita Pavone, qualche sabato fa, è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e ha detto di essere felicissima di partecipare a questa trasmissione e che Michelle Hunziker abbia pensato a lei perché in passato era stata messa da parte e di questo ha sofferto parecchio.

Il rapporto tra Michelle Hunziker e Anna Tatangelo

Michelle Hunziker ha voluto fortemente Anna Tatangelo nella sua trasmissione come uno dei giudici e per lei ha avuto parole bellissime. La Hunziker ha detto: “Anna è fantastica, io la conoscevo già da prima, le voglio bene da tanti anni, però in questa produzione ci siamo veramente trovate”.

Nel 2009 Anna Tatangelo cantò un brano molto significativo, Rose spezzate, contro la violenza sulle donne e tutti i ricavati furono devoluti a Doppia Difesa, la onlus di Michelle Hunziker e dell’Avv. Bongiorno Giulia , che da anni lavora a fianco delle donne maltrattate e vittime di violenza domestica.