Alessandro Cecchi Paone lancia una bomba, intervistato da Le Iene parla di cantanti, attori e calciatori che si spacciano etero e dice: “Questi sono gay al 100%”

0 SHARES Condividi Tweet

In questo periodo l’argomento è di grande attualità, personaggi del mondo dello spettacolo che si ostinano a spacciarsi etero ma che, in realtà sono, da sempre, gay.

L’ultimo ad aver deciso di fare coming out è stato Gabriel Garko anche se le voci su di lui si susseguivano da tempo e che fosse fidanzato con Gabriele Rossi era chiaro a tutti. Ma lui più che negarlo non lo ha mai ammesso fino a quando non si è deciso a svelare in tv quello che lui stesso ha definito “il segreto di pulcinella”.

Alessandro Cecchi Paone fa una rivelazione su personaggi del mondo dello spettacolo “questi sono gay”

Alessandro Cecchi Paone è stato intervistato da Le Iene e ha partecipato ad un gioco “Ok il Gay è Giusto“ durante il quale ha rivelato che moltissimi personaggi del mondo dello spettacolo che si professano etero e che il pubblico non immaginerebbe mai, in realtà sono gay.

Poiché non spetta certo ad Alessandro Cecchi Paone rivelare certe verità il gioco consisteva nel indicare vari nomi e tra questa rosa di nomi Cecchi Paone doveva dire se c’era qualcuno gay.

Tra i giovani cantanti le Iene hanno indicato: Gue Pequeno, Marracash, Irama, Sfera, Achille Lauro, Ghali e Gabbani. E Cecchi Paone ha detto: “Lo conosco. Eravamo ospiti insieme, ci siamo dati delle belle occhiate. Lui è gay, certo. Non è dichiarato, in Italia siamo in 10 sì e no“.

Invece, tra i cantanti di età maggiore la rosa di nomi era: Venditti, Antonacci, Zero, Morandi, Baglioni, Tozzi, Cocciante e Ligabue e Cechi Paone ha detto: “Oddio, qui mi creo un nemico. Però assolutamente sì. Lo conosco abbiamo fatto dei lavori insieme. Non è il mio tipo però. Pensa a quante ragazzine ormai donne adulte sarebbero devastate“.

Poi i nomi hanno riguardato anche cantanti molto amati anche fuori dall’Italia: Zucchero, Pupo, Ramazzotti, Mengoni, Nek e Albano e Alessandro Cecchi Paone: “Oddio ragazzi. Le voci sono tutte vera. Lui è gay, super gay, iper gay da sempre. Sarà inaspettato ma se andate a vedere le sue disavventure sentimentali capisci che questa cosa non doveva venire fuori“.

Poi i nomi fatti da Le Iene hanno riguardato i comici: Christian De Sica, Boldi, Verdone, Izzo, Salemme, Greggio, De Luigi e Bisio e il giornalista ha detto: “Certo lui è gay ogni oltre limite. Conosco molto bene il suo fidanzato storico che è stato con lui per 20 anni. Vi sto sgomentando è? Però capite che fino a che non fanno coming out molta gente ci soffre?”

Poi sono passati ai giornalisti: Mario Giordano, Travaglio, Mentana, Fazio, Cruciani, Belpietro e Porro e Cecchi Paone ha detto: “Nonostante la sua voce lui è etero“.

Infine, la domanda ha riguardato i calciatori: Icardi, Ronaldo, Ibrahimovic, Neymar, Messi e Balotelli e Alessandro Cecchi Paone ha detto: “Vorrei dire un numero, ma dico il numero 1. Tutti quelli che amano i gay maschili, atletici, curati lo vorrebbero avere. Io lo vorrei perché so per certo che è gay. Lui se la spassa moltissimo, è così bello che ha dei ragazzi meravigliosi“.

Alessandro Cecchi Paone spinge tutti i gay a rivelarsi come tali

Alessandro Cecchi Paone ha poi commentato così: “Essere sé stessi fa bene a sé stessi e a tutti. Non dimentichiamo che il coming out ha un ruolo sociale nell’aiuto di chi non ha voce. Fino a che si sussurra sembra una schifezza. Quando viene detto tranquillamente e liberamente viene fuori che l’omosessualità è una normale variabile”.