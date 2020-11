Franco Di Mare nella bufera, chiama Sonia Grey e le chiede aiuto, la Grey prima lo aiuta ma poi avvisa Striscia con cui non ha belle parole per Di Mare

0 SHARES Condividi Tweet

La storia era iniziata con Franco Di Mare che ha preso una posizione netta nei confronti di Mauro Corona, colpevole di aver chiamato Bianca Berlinguer “gallina” ma poi è diventata tutt’altro. Franco Di Mare, che si è impuntato nei confronti di Mauro Corona e ha messo un veto ad un suo ritorno in Rai perché, a suo dire, ha violato i principi di rispetto nei confronti delle donne e questo la politica aziendale non lo tollera, è stato raggiunto da Striscia che, all’inizio voleva sapere il perché si fosse così tanto irrigidito nei confronti di Mauro Corona che, peraltro, aveva chiesto scusa sia a Bianca Berlinguer che a tutte le donne che si fossero sentite offese.

Striscia la Notizia consegna il tapiro D’Oro a Franco Di Mare

Striscia la Notizia, con l’inviato Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d’Oro a Franco Di Mare che l’ha accettato malvolentieri ma, comunque lo ha accettato.

Poi, però, Striscia è tornata da Di Mare perché dagli archivi è emerso che anni fa, quando Di Mare conduceva Uno mattina con Sonia Grey le riservava comportamenti non tanto galanti: doppi sensi molto volgari, toccatine e sguardi imbarazzanti. Dunque, Striscia è tornata da Di Mare e gli ha ricordato che, se oggi lui non perdona Corona di aver chiamato gallina la Berlinguer ,lui non sin è comportato meglio quando trattava in quel modo la sua collega di allora Sonia Grey.

A quel punto Di Mare, prima ha provato a smentire ma poi è scappato.

Striscia intervista Sonia Grey che non ha belle parole per Di Mare

Dopo che Striscia ha mandato in onda il filmato durante il quale Valerio Staffelli ricordava a Di Mare di come lui si fosse comportato peggio di Corona, Di Mare ha scritto un post su facebook: “Sonia Grey, tirata in ballo da un servizio di striscia come se io l’avessi molestata, racconta la verità in un suo post che mi ha girato. Si trattava di scherzi tra noi di cui rideva l’intero studio. Ma Striscia la Notizia la presenta come molestia da parte mia, giusto per dire che non c’è alcuna differenza tra chi insulta a sangue le donne e me, che – secondo loro – le molesto. Che cosa c’entra questo con la satira? Niente ovviamente… Cosa c’entra questo con il giornalismo?“

Ma dopo questo posto Sonia Grey ha contattato Striscia e ha raccontato cosa è davvero accaduto: “Non ho fatto alcun post a difesa di Di Mare. Io il servizio di Striscia non l’avevo nemmeno visto, ho solo lasciato un commento sulla sua pagina perché lui mi ha chiesto il favore di farlo! Sono dispiaciuta perché sono stata usata e mi dissocio dalla strumentalizzazione che è stata fatta”.