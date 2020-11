Vita in Diretta, Selvaggia Lucarelli attacca Bruno Vespa che la asfalta in due parole

0 SHARES Condividi Tweet

Vita in diretta, oggi, ha dato uno spettacolo speciale: Selvaggia Lucarelli contro Bruno Vespa.

L’argomento era, come al solito, il covid, le conseguenze e le decisioni che si stanno prendendo man mano. Quella che sembra un’improvvisazione da parte del governo , è stato spiegato, che è solo un modo per procedere giorno per giorno, per evitare un lockdown generale che piegherebbe l’Italia e chissà cosa potrebbe accadere.

Selvaggia Lucarelli attacca Bruno Vespa che la asfalta

Oggi a Vita in diretta da Alberto Matano c’erano come ospiti, tra gli altri, Selvaggia Lucarelli e Bruno Vespa.

Bruno Vespa ha detto una frase per la quale ha prestato il fianco a Selvaggia Lucarelli che non ha perso tempo e l’ha attaccato .

Bruno Vespa, a proposto dei vari virologi, infettivologi e specialisti della materia più o meno seri e più o meno improvvisati che parlano in tutte le trasmissioni televisive ha detto che c’è troppa confusione e che, anche se ognuno ha una propria idea spesso diversa da quella degli altri sono troppe le voci di questi virologi “per i quali non bisogna fare il tifo”.

Subito ha preso la parola Selvaggia Lucarelli che ha controbattuto quasi ridicolizzando ciò che aveva appena detto Vespa e ha commentato così: “Non capivo solo cosa intendesse Bruno Vespa relativamente alla parola tifo. C’è qualcuno che tifa per il Covid, per le catastrofi, per i morti?”.

Ma Vespa non se l’è tenuta questa critica e le ha risposto subito: “Intendo tifoso per una delle due scuole. Io non tifo per nessuna”.

La discussione è finita lì e nessuno ha aggiunto nulla.

Maria Teresa Ruta ha attaccato Lorella Cuccarini per aver parlato male di Alberto Matano

Nella casa del grande fratello, Maria Teresa Ruta è tornata a parlare male di Lorella Cuccarini per come ha trattato male Alberto Matano l’ultima puntata di Vita in diretta. Questa esternazione della Ruta, che non è neppure la prima contro Lorella Cuccarini non è stata commentata in alcun modo né dalla stessa Cuccarini né, tantomeno da Alberto Matano che ha fatto capire, a più riprese, e l’ultima volta durante la consegna del Tapiro d’oro che non vuole più tornare sull’argomento. Lorella Cuccarini, che era intervenuta sui social quando è stata attaccata da Tommaso Zorsi, nulla ha detto rispetto agli attacchi della Ruta che ha sostenuto che la Cuccarini nei corridoi Rai non saluta ma nessuno.