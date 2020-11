Da noi… a ruota libera, Francesca Fialdini perde la pazienza con l’ospite e dice fuori di sé: “Ti sbatto fuori!”

0 SHARES Condividi Tweet

Francesca Fialdini al timone della trasmissione che va in onda la domenica pomeriggio dopo Domenica In condotta da Mara Venier, Da noi… a ruota libera è un’ottima padrona di casa. I suoi modi garbati e gentili regalano qualche ora di tranquillità.

I suoi ospiti dicono che vanno da lei molto volentieri e le interviste che riesce a fare sono sempre molto gradevoli.

Francesca Fialdini perde la pazienza e dice “Ti sbatto fuori”

Ieri, domenica 15 novembre, è andata in onda un’altra puntata

di “Da noi a Ruota libera” ed è andato ospite Sergio Friscia il simpaticissimo attore, anche imitatore a Striscia la notizia.

Friscia ha fatto uno scherzo a Francesca Fialdini che ci è cascata in pieno. Le ha detto di aver girato un film e di averle portato un trailer e ha detto così: “Ti porto in anteprima il trailer del mio film a cui tengo molto”.

E poi ha aggiunto che il film che si chiama “Il collezionista di Oxa”, una chiara parodia al celebre film.

Ma il film, in realtà, era interpretato solo da Friscia con un altro attore.

Francesca Fialdini, ignara di quanto la aspettava, l’ha mandato in onda e , quando ha capito che era uno scherzo gli ha detto: “Ti sbatto fuori dallo studio”.

E poi: “Non me l’aspettavo, sei un bugiardo nato!”.

Il messaggio di Rossella Brescia a Sergio Friscia

Durante l’intervista a Sergio Friscia, Francesca Fialdini ha mandato in onda un messaggio di Rossella Brescia che con lui e con Anna Pettinelli conduce un programma radiofonico su RDS.

Rossella Brescia ha detto così di Sergio Friscia nel videomessaggio: “Ciò che mi piace di lui è che arriva sempre preparato, sa benissimo qual è l’argomento del giorno” , questo per dire esattamente il contrario e prenderlo, bonariamente, in giro.

Infatti, poi, Friscia ha confermato che a lui piace improvvisare.

Un’altra ospite in collegamento è stata Cristina D’Avena che, a proposito delle foto che si è fatta scattare in cui appare molto sexy, ha detto: “Quando mi hanno proposto di fare queste foto mi hanno chiesto se volevo mettermi in gioco e io ho detto di sì”. E poi ha aggiunto: “L’uomo può fare sempre il Don Giovanni a qualsiasi età ma la donna crea scalpore se parla di seduzione. Le donne possono amare a qualunque età”

Infine, ha detto: “Ho amato da ragazzina e ora che sono una donna amo allo stesso modo. Ognuno di noi ama come può. Io sono una donna che ama solleticare, anche a livello culinario. Io non sono bravissima a cucinare ma alcuni piatti bolognesi, come le tagliatelle al ragù o una cotoletta alla petroniana sono appetitose. Alla fine sei bello pieno. Ad ogni età la donna deve avere la possibilità di amare. Siamo belle a qualsiasi età, non dobbiamo vergognarsi del tempo che passa”.