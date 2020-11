Ballando con le stelle, Giovanni Ciacci critiche feroci a tutta la giuria e su Selvaggia Lucarelli “possiamo evitare di parlarne?”

0 SHARES Condividi Tweet

Ballando con le stelle è un programma di grande successo e su questo non si discute. Piace tantissimo e Milly Carlucci, al timone, non delude mai. E’ sempre molto elegante, materna ma, nello stesso tempo, ferma e decisa e non permette mai che si trascenda.

Sabato scorso, Milly Carlucci è piaciuta più che mai quando si è commossa fina alle lacrime nel vedere Daniele Scardina ballare con la mamma. Infatti, ha voluto spiegare che anche lei ha un figlio, Patrik che vive in America e in questo periodo che non può tornare a casa, la lontananza è ancora più pesante e si fa sentire.

Giovanni Ciacci, ex concorrente spara a zero sulla giuria di ballando

Giovanni Ciacci ha partecipato a ballando in coppia con Raimondo Todaro nel 2018 riscuotendo un grandissimo successo e approvazione da parte del pubblico.

Qualche giorno fa, Ciacci ha rilasciato un’intervista a Novella 2000, a Armando Sanchez in occasione della quale ha attaccato duramente la giuria: «Quest’anno sembrano tutti impazziti. Poco credibili. Di loro salvo solo Carolyn Smith, l’unica che conosce la materia. Chi critico principalmente è Guillermo Mariotto, che sembra più un attore comico che commissario di giuria. Dà voti strampalati, senza senso. Oltretutto è sgarbato con tutti. Ivan Zazzaroni è un vecchio brontolone. Fabio Canino molto equo, dice sempre le sue cose. Nulla da ridire».

E quando gli viene fatta la domanda precisa su cosa ne pensa di Selvaggia Lucarelli, lui risponde: «La Lucarelli? Possiamo evitare di parlarne? Grazie».

Costantino Della Gherardesca parla di cosa lo fa soffrire tantissimo da quando era piccolo

Costantino Della Gherardesca è arrivato in semifinale a Ballando e ha raccontato qualcosa del suo passato molto doloroso:

“Mi prendevano in giro perché ero grasso … Quando sei un bambino ci rimani male. E ti ossessiona. Uno è ossessionato dal cibo”.

E poi ha continuato così: “È più difficile rispetto agli alcolici o alla droga perché devi comunque continuare a mangiare non è che puoi smettere di mangiare … Continuo a ingrassare e dimagrire ed è faticoso, pero’ non mi lamento” .

E poi conclude così: “Non bisogna dire ‘Povero me, sono stato bullizzato’. No, bisogna tirare fuori le pa**e e andare avanti … L’unica cosa per cui mi posso dare una piccola pacca sulla spalla è che non faccio tv del dolore e non mi lamento”