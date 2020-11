Oggi è un altro giorno, Elisa Isoardi a Serena Bortone: “Sono innamorata di lui e la moglie lo sa”, la Bortone rimane senza parole

0 SHARES Condividi Tweet

A Ballando con le stelle ne stanno succedendo davvero di tutti i colori. Anche la puntata di sabato ha riservato grandi emozioni: tra Milly Carlucci che ha pianto senza riuscire a trattenere le lacrime quando ha visto il ballo e l’abbraccio tra Daniele Scardina e la mamma spiegando che anche lei ha un figlio maschio, Patrick che vive in America e che le manca tantissimo.

E poi Alessandra Mussolini che non volendo ha colpito con violenza il suo compagno di ballo facendogli un gran male. E poi tanto altro che ha reso il sabato sera di Rai 1 davvero avvincente e coinvolgente.

Elisa Isoardi ospite da Serena Bortone dice “Sono innamorata di lui e la moglie lo sa”

Elisa Isoardi oggi è stata ospite di Serena Bortone in collegamento a “Oggi è un altro giorno” e ha fatto delle confidenze che hanno lasciato la padrona di casa a bocca aperta.

Elisa e Raimondo Todaro sono stati abbastanza penalizzati nel loro percorso, prima per il ricovero e l’intervento di Todaro e poi per l’infortunio di Elisa ma Milly Carlucci ha deciso di fare loro un regalo e, dopo uno spareggio con Tullio Solenghi, ha fatto passare tutte e due le coppie.

Elisa Isoardi ha detto a Serena Bortone a proposito di Tullio Solenghi e di quanto lo ammiri: “Sono innamorata di lui e anche la moglie lo sa, dunque siamo a posto”.

E poi ha anche detto: “Sono strafelice di essere in finale anche con Tullio Solenghi. Non avrei avuto il coraggio di sfidarlo”.

E poi, a proposito del regalo che ha fatto loro Milly Carlucci ha detto: “Ha fatto una grande cosa, non ci siamo neanche accorti della penalizzazione”.

Il bruttissimo tweet di Massimo Boldi

Dopo che Paolo Conticini ha pubblicato una foto sua e della sua ballerina Veera, Massimo Boldi ha commentato in un modo molto volgare. Poiché il mondo del web gli si è rivoltato contro, lui ha rimosso il tweet e ha chiesto scusa giustificandosi dicendo che era sua intenzione fare solo una battuta goliardica tra amici e che non era sua intenzione offendere nessuno. Una caduta di stile che, purtroppo, in questo ultimo periodo si va ad aggiungere a tutte quelle a cui stiamo assistendo e che si stanno verificando all’interno della casa del grande fratello.