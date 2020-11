Emergenza Covid-19, Mario Balzanelli presidente nazionale del 118 annuncia “Sono positivo”

0 SHARES Condividi Tweet

Il presidente nazionale del 118, il tarantino Mario Balzanelli ha reso noto di essere risultato positivo. Mario Balzanelli è anche direttore del 118 di Taranto e si è sottoposto a tampone nella serata di ieri.

L’esito è stato comunicato al dirigente dopo qualche ora.

Il direttore del 118 ha reso nota la sua positività con un comunicato su Facebook: “Stando tutti i giorni in prima linea può succedere. Ed è successo. Ad un controllo, sono risultato ieri sera positivo all’esame del tampone per l’infezione da SARS-CoV2. Al momento sto bene, solo qualche colpo di tosse”.

Mario Balzanelli ha voluto rassicurare tutti: “anche da casa continuerò il lavoro in corso perché il Sistema 118 di Taranto faccia fronte in modo adeguato a questo momento così drammatico per la vita di tutti noi”.