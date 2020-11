Emergenza Covid-19, il Ministro Speranza “Le vaccinazioni di massa possibili dal secondo semestre 2021, non prima”

0 SHARES Condividi Tweet

Il ministro della Salute Speranza, in un’intervista rilasciata a La Stampa ha parlato di cosa ci aspetta per Natale e della distribuzione dei vaccini.

Il Ministro sulla questione vaccini è stato molto chiaro: “Per le vere vaccinazioni di massa dovremo aspettare il secondo semestre del 2021, non prima”.

Speranza ha anche detto che per Natale non si può fare una previsione su quanto potrà succedere: “Mancano quaranta giorni, che sul piano epidemiologico sono un tempo molto lungo. Per me ora è davvero una discussione lunare”.

Sul picco dei contagi il Ministro ha detto che si prevede possa arrivare massimo tra sette/dieci giorni.