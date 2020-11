Gene Gnocchi gaffe imperdonabile, Barbara D’Urso gli fa una domanda ma lui non ricorda la risposta, cala il gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Gene Gnocchi ieri domenica 15 novembre è stato ospite da Barbara D’Urso a Domenica Live.

Nel corso della puntata, Barbara D’Urso che gli voleva rendere omaggio facendogli vedere filmati dei suoi lavori televisivi, ad un certo punto, tra tutte le altre trasmissioni che durante la sua carriera Gnocchi ha condotto, gli ha parlato di “Meteore”.

Barbara D’Urso fa una domanda a Gene Gnocchi su “Meteore” ma il suo silenzio è molto imbarazzante

Molti anni fa Gene Gnocchi ha condotto un programma televisivo “Meteore” sulle reti Mediaset.

Quando Barbara D’Urso gli ha fatto una domanda precisa e cioè con chi lo avesse condotto, Gnocchi ha avuto un vuoto e non riusciva proprio a ricordare.

Ha così provato a dire il primo nome che gli veniva in mente senza neppure troppa convinzione e ha detto, Giorgio Mastrota ma Barbara D’Urso, provando ad andargli in soccorso, gli ha detto che si trattava di una donna.

E a quel punto Gnocchi ha detto “Alessia Merz”.

La figuraccia è dipesa proprio dalla circostanza che Alessia Merz gli aveva preparto proprio un video di saluti.

Barbara D’Urso, sottolineandogli la brutta figura che aveva appena fatto e poi passata ad intervistarlo sulla sua vita privata e Gene Gnocchi ha ricordato un aneddoto di quando esercitava la professione di avvocato e ha detto: «Avevo solo due clienti, uno di 38 anni, uno di 94, quando è morto quello di 38 anni, ho capito che…».

Gene Gnocchi e la brutta figura con Caterina Balivo

Gene Gnocchi non è nuovo a fare brutte figure e gaffe, infatti, nel mese di maggio scorso, quando era ospite fisso nel programma di Caterina Balivo “Vieni da me” un giorno si presentò con una parrucca e con un sottofondo di cinguettino di uccellini.

E poi disse alla Balivo che lo guardava incredula: “Ho messo gli uccellini finti per te, per farti sentire a tuo agio”. Gnocchi, che voleva in realtà dire che sapeva quanto la Balivo fosse amante della natura disse quella battuta che si prestava ad una doppia interpretazione e poi per rimediare disse: “Ho avuto dei problemi con la ricrescita dei capelli. Però, ora che i parrucchieri riaprono, sono riuscito ad ottenere un appuntamento con Michele, il mio parrucchiere di fiducia, per fine settembre”.