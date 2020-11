Emergenza Covid-19, il Professor Pregliasco “picco tra 7 giorni, calo dei contagi nella prossima settimana, fase d’emergenza negli ospedali quasi superata”

0 SHARES Condividi Tweet

Il direttore del Galeazzi di Milano, il Professor Fabrizio Pregliasco, ritiene che il picco dei contagi possa arrivare massimo tra 7 giorni.

Pregliasco ritiene anche che la pressione sulle strutture ospedaliere possa iniziare a diminuire già nel giro di una settimana.

“La curva è in crescita ma è lineare, il picco potrebbe arrivare tra 7 giorni. L’emergenza negli ospedali non è scavallata ma quasi, siamo nella fase di picco. E se le cose andranno avanti così, ci aspettiamo un calo per la prossima settimana”.

La cartina tornasole in Italia è la Lombardia dove secondo i dati in possesso “Si vedono i primi segnali di miglioramento della situazione. Bisogna insistere con il rispetto delle misure. Più lavoriamo bene adesso più saremo sereni a Natale”.