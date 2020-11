Giancarlo Magalli battuta esagerata, Mary Segneri alza gli occhi al cielo e in studio cala il silenzio

0 SHARES Condividi Tweet

Giancarlo Magalli è un conduttore che sta sulla cresta dell’onda da tantissimi anni perché piace, conosce il suo lavoro molto bene e, a volte, nonostante sia molto ironico, spiazza e stupisce sempre, a volte anche esagerando un po’.

Questo suo carattere, lo ha, però, anche penalizzato come nella storia con Adriana Volpe con la quale non è mai andato d’accordo e che, tra una battuta e l’altra è finita nelle aule del tribunale ed è costata, alla fine dopo tanti anni di carte bollate e udienze, una condanna per Magalli e un risarcimento danni a favore di Adriana Volpe di circa 10.000,00 euro.

Giancarlo Magalli fa una battuta pesante e Mary Segneri si spazientisce

Giancarlo Magalli durante la trasmissione della fascia del mezzogiorno “I fatti vostri”, che va in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì su Rai 1, come spesso accade, ha fatto una battuta.

Il momento era molto divertente e spensierato perché stava per ballare Samantha Togni e i due stavano chiacchierando su un film che aveva come argomento la danza. Poiché Magalli non capiva bene l’argomento del film, quando finalmente lo ha capito ha commentato così volendo fare una battuta ma risultando un po’ eccessivo: “Credevo che fosse un film specialistico, di quelli che vedono solo i ballerini: un po’ come Cicciolina per il colonnello Morico”.

A Mary Segneri questa battuta ha dato fastidio e infatti, ha alzato gli occhi al cielo in segno di insofferenza.

Giancarlo Magalli fa una battuta a Mary Segneri: “E’ una presenza ingombrante”

Dopo aver fatto quella battuta, che non è poi tanto piaciuta, Giancarlo Magalli ne ha fatta un’altra questa volta diretta a Mary Segneri.

Mary Segneri doveva ballare nel suo momento quando ha come insegnante Samantha Togni e Magalli ha detto: “Adesso lo dovete rifare con la sua presenza ingombrante.”

E poi quando ha capito che alla Segneri aveva dato fastidio, Giancarlo Magalli ha addrizzato un po’ il tiro e ha detto: “E’ una che quando balla balla”.

La trasmissione è poi continuata in serenità e, nonostante Giancarlo Magalli non ha certo cambiato carattere, pare che il gruppo di quest’anno è ben assortito perché, pur punzecchiandosi parecchio, soprattutto Magalli con la Segneri, pare vadano abbastanza d’accordo.