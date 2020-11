I Fatti Vostri, Giancarlo Magalli fa una battutaccia a Samantha Togni che si copre le mani con il viso, tutto lo studio in imbarazzo

0 SHARES Condividi Tweet

Giancarlo Magalli non cambierà mai. Nonostante la brutta esperienza con Adriana Volpe con la quale dopo anni di Tribunali, udienze e denunce reciproche ha dovuto pagarle un risarcimento di quasi 10.000 euro, continua a fare battute che possono piacere oppure no. Sia con la Segnero che, a volte, ma molto meno, con Samatha Togni, non si risparmia e se con loro due bisogna dire che la battute sono molto simpatiche, a volte, comunque, sono esagerate. Con la Segneri, spesso scherza sulla sua forma fisica anche se , dopo il forte dimagrimento, oggi è invidiabilissima, con Samatha Togni sulle sue doti canterine.

Giancarlo Magalli fa una battuta su Samantha Togni che dice “sono mortificata”

Ieri, durante la puntata quotidiana de “I fatti vostri” Giancarlo Magalli ha fatto una battuta su Samantha Togni.

La ex insegnante di ballo di Ballando ha provato a cantare e se l’è cavata anche abbastanza bene ma Giancarlo Magalli l’ha punzecchiata dicendo: “Ecco la numero 3, l’usignolo di Terni”.

Samantha Togni, in imbarazzo o fingendo imbarazzo si è coperta il viso con le mani e ha detto “sono proprio mortificata”.

Samantha Togni racconta come è oggi la sua vita

Samantha Togni ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi e ha raccontato dell’incontro con il suo attuale marito: «Ci siamo ritrovati seduti vicino in treno, lui stava parlando in inglese con alcuni canadesi. Io all’inizio credevo che fosse del Nord Europa con i suoi colori e un inglese senza inflessioni italiane. Grazie a quell’incontro ho capito che esistono i colpi di fulmine, ne avevo sentito così tanto parlare ma dicevo: “sì, va beh”. Mi ha preso in pieno, capisci?».

Poi continua il racconto: «Mi ha scritto su Instagram: se io avessi accettato di vederlo la sera stessa, lui avrebbe posticipato il volo del giorno dopo per Dubai. Non ho accettato chiaramente. Me la sono un po’ tirata, come si dice, però abbiamo iniziato a scriverci. Fino a quando mi ha detto: “Se tu mi dai l’ok io prendo una settimana di vacanza e vengo in Umbria da te”. Allora vivevo lì con mio figlio. Non ci siamo più lasciati».

E poi racconta del figlio Edoardo che ormai ha 18 anni: «Pensa che io l’ho voluto, mio figlio, non è neanche capitato. Significa fare delle rinunce, ma che queste rinunce si fanno volentieri perché è bello crescere insieme. Negli Stati Uniti, ad esempio, dovevo avere un colloquio per l’edizione americana di Ballando, non sono andata. Non credevo che fosse giusto portare via un figlio da un padre che c’è. Lo ritengo egoistico e molto poco corretto».

E poi parla del futuro e di un eventuale altro figlio: «Guarda, se ci fossimo incontrati 10 anni fa, sicuramente. Adesso no».

E poi Samanta parla anche di Magalli: «È estremamente ironico… È molto sincero, se non gli vai a genio non gli vai a genio. Non è che si sforzi a dimostrare il contrario. Io però lo adoro».

In ultimo la domanda sul perché ha lasciato Ballando: «La vita di una ballerina è breve e il segreto è sempre lasciare un momento prima, affinché rimanga un po’ di nostalgia di te. La gente a volte ricorda l’ultima parte di una carriera, dimenticando tutto quello che c’è stato prima. Mi sarebbe dispiaciuto, ecco … ho proposto a Milly di trovare un ruolo diverso all’interno del programma, ma lei mi ha risposto che mi vedeva solo in quel ruolo».