Maria de Filippi decide di raccontare il rapporto con Emma e dice: “Non la chiamo quando…”

Da quando Emma Marrone è entrata nella vita di Maria De Filippi non ne è più uscita come, d’altronde Stefano De Martino. Maria De Filippi ha preso a cuore diversi ragazzi negli anni conosciuti all’interno del suo programma “Amici” e da sempre è molto materna con loro, a meno che qualcuno non la combini proprio grossa mancando di rispetto a lei o a qualche suo collaboratore, continua a seguirli anche quando intraprendono storie professionali importanti.

Il rapporto che c’è tra Emma Marrone e Maria De Filippi

Maria De Filippi sa molto farci nei rapporti umani e questo le viene sempre riconosciuto da tutti i ragazzi che entrano nella sua scuola e che poi, dopo averla conosciuta la considerano sempre come un loro grande punto di riferimento.

Maria De Filippi ed Emma sono grandi amiche e, infatti, è proprio con la De Filippi che Emma ha pianto quando tanti anni fa Stefano De Martino la lasciò per Belen. Maria De Filippi è, però, una presenza molto discreta nella sua vita anche perché, conoscendo molto bene il carattere di Emma, sa quando vuole essere lasciata in pace.

Infatti, durante le battaglie che Emma ha dovuto portare avanti contro la sua malattia e ogni volta che ha sofferto per amore, Maria De Filippi c’è sempre stata ma con molto discrezione infatti, ha raccontato di aspettare sempre che sia Emma a chiamarla quando ha bisogno di ei.

Nella scuola di Amici Lorella Cuccarini è risultata molto empatica

Lorella Cuccarini è da poco entrata nel cast di Amici ma è già in sintonia con i ragazzi, tanto che raccoglie le loro confidenze, anche le più intime.

Martina, ad esempio, ha scelto di parlare a cuore aperto con Lorella Cuccarini e le ha raccontato: “Mia madre non sa che sono qui“.

E poi: “Mio padre è morto in un incidente, a dieci anni volevo scappare di casa … non vado molto d’accordo con mia mamma. Con lei non ho questa confidenza da raccontarle, anzi lei non sa niente di me, neppure che sono qui. Ma non soffro di questa cosa: io ho una mamma che non è lei”.

E la Cuccarini: “La morte di mio padre mi ha spezzato il cuore. Io non ho mai avuto un dono o un talento, non ero brava ma avevo voglia. Non ho amiche al di fuori, ho solo la danza”.