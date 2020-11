Vita in Diretta, Alberto Matano fa una terribile gaffe con Maurizio Costanzo che dice: “Se vuoi mi piglio il Covid”, Matano in grandissimo imbarazzo

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano sta andando avanti egregiamente nella conduzione de “Vita in diretta” pur se tra mille difficoltà e paure. Il covid spaventa tutti e le accortezze che si possono seguire ci sembra non siano mai abbastanza. Sono ormai lontane le polemiche per l’usicta di scena di Lorella Cuccarini e, nonostante qualcuno abbia anche criticato che Matano debba condurre da solo perchè si sente la mancanza di una presenza femminile al suo fianco il giornalista, bravissimo e sempre molto professionale va avanti e le polemiche non lo hanno mai fermato. Neppure la consegna da parte del Tapiro lo ha poi tanto scosso tranne farlo sentire sulle prime un po’ agitato ma soprattutto annoiato dal trascinarsi della vicenda dello scontro con la Cuccarini. Ma ormai si è voltato pagina con la Cuccarini che ha il ruolo di “professoressa di danza” all’interno della scuola di Amici, il programma di Maria De Filippi.

Matano intervista Maurizio Costanzo ma fa una terribile gaffe

Ieri, ospite da Alberto Matano è stato, in collegamento Maurizio Costanzo e i due giornalisti hanno parlato della pandemia che sta affliggendo l’Italia e il mondo intero.

Ad un certo punto, Alberto Matano si è rivolto a Maurizio Costanzo e gli ha detto “So che sei molto attento”.

Matano voleva sottolineare quanto Costanzo stesse seguendo, con scrupolosa attenzione, tutte le misure anti covid e cioè il distanziamento sociale, il lavarsi spesso le mani e l’uso della mascherina. Maurizio Costanzo, che ha sempre la battuta pronta gli ha risposto in modo simpatico: “Se vuoi mi piglio il covid”. E Matano, in imbarazzo , forse per avere un po’ sbagliato, non volendo, la domanda ha subito controbattuto: “Nooo! Per carità!”.

E poi ha aggiunto: “Sei attento come tutti noi” e Maurizio Costanzo ha spiegato: “Non porgo la mano a nessuno da circa cinque mesi e premo il pulsante dell’ascensore piegando il dito” e Matano: “Faccio anch’io così. Anzi io uso anche il gomito”.

Matano dice “Ce ne siamo accorti in studio”

Matano dopo aver congedato gli ospiti ha parlato di come il covid abbia cambiato le abitudini di tutti gli italiani e ha detto: “Una delle prime cose di cui ci siamo accorti l’anno scorso, qui in studio: all’improvviso non abbiamo più avuto il pubblico … Le immagini della nostra vita precedente sembrano irreali: tutto è cambiato”.