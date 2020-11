CartaBianca, Mauro Corona mandato via non torna più, la bomba di Maurizio Costanzo “Non si poteva fare altro”

0 SHARES Condividi Tweet

Mauro Corona a “Carta Bianca” non tornerà più. Questa ormai sembra una decisione irremovibile per quanto Bianca Berlinguer, pare, abbia fatto di tutti per farlo tornare. Anche Striscia la notizia ha fatto il suo quando ha mandato in onda ben quattro servizi su quest’argomento portati avanti dall’inviato Valerio Staffelli.

Striscia la notizia ha mandato in onda 4 servizi sul caso Corona

Nel primo abbiamo assistito alla consegna del Tapiro a Mauro Corona e alla prima indiscrezione lanciata, qualche giorno prima, da Dagospia e confermata dallo stesso Corona: non è Bianca Berlinguer, come si pensava, dopo essere stata offesa a non volerlo più in trasmissione ma il direttore di rete, Franco Di Mare. Poi la consegna del Tapiro a Franco Di Mare che, in un primo momento aveva asserito che la scelta era dipesa dalla scelta editoriale di Rai Tre di non permettere che le donne vengano in alcun modo offese, mentre, ricordiamo che Corona aveva chiamato “gallina” la Berlinguer. Poi la terza consegna del tapiro sempre a Franco Di Mare quando Striscia gli ricordava che, se Mauro Corona aveva offeso la Berlinguer con l’appellativo “Gallina”, lui aveva fatto di peggio con battutacce e palpatine a Sonia Grey e che il servizio si concludeva con un Franco di Mare che scappava via e poi, in ultimo, Sonia Grey che raccontava a Striscia che Di Mare, dopo che era stato mandato in onda da Striscia l’ultimo servizio, l’aveva pregata di scrivergli un post a sua difesa per dimostrare che quello che aveva detto Striscia non corrispondeva a verità.

La Grey lo aveva assecondato salvo poi svelare tutto a Striscia e dichiarare di essere stata sfruttata da Franco Di Mare. Tutto questo non è bastato a far tornare Mauro Corona a Carta Bianca ma ormai Corona è ospite fisso da Barbara Palombelli a “Italia sera” la trasmissione quotidiana che va in onda alle 20.45 su Retequattro.

La dichiarazione di Maurizio Costanzo “Non si poteva fare altro”

Anche Maurizio Costanzo è intervento su questa vicenda e lo ha fatto dalle pagine del settimanale “Nuovo” diretto da Riccardo Signoretti, sul quale Costanzo cura una sua rubrica.

Costanzo ha dichiarato: “Con questa scelta la rete si è esposta, ma non credo ci fossero alternative. Lo scrittore ha fatto bene a scusarsi, ma il danno ormai era fatto. A CartaBianca di sicuro troveranno altri collaboratori di valore”.