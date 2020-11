Luca Argentero, dopo la lite con Beppe Fiorello racconta come è andata a finire “Ci siamo sentiti e …

0 SHARES Condividi Tweet

Luca Argentero ancora per stasera, giovedì 19 novembre, sarà sul piccolo schermo con Doc nelle tue mani, la serie tv che ha conquistato davvero tutti.

Il suo ruolo, di dottore primario di un ospedale che perde la memoria oltre alla sua vita, tutta da ricostruire, è piaciuta tantissimo e lui, già attore di grandissimo successo, è stato travolto dal riscontro entusiasta del pubblico proprio quando è nata la sua prima bambina, Nina avuta dalla compagna. Cristina Marino, insomma un periodo d’oro.

Luca Argentero ha rilasciato un’intervista sul suo personaggio

Luca Argentero ha rilasciato un’intervista a Tiscali in occasione della quale ha dichiarato: “Sono orgoglioso che sia in onda all’estero e sia stato venduto in Europa e in America. Credo che lo stile di questa serie rispecchi il livello in cui si deve giocare questa partita. Dobbiamo essere in grado di stare sulle varie piattaforme internazionali. Altrimenti non vale nemmeno la pena di farlo”.

Luca Argentero ha spiegato cosa è accaduto realmente con Beppe Fiorello

Beppe Fiorello protagonista della fiction “Gli orologi del diavolo”, qualche giorno aveva scritto ha scritto un tweet dal sapore polemico contro Doc dicendo che è facile fare ascolti quando i protagonisti della storia sono medici e infermieri. Argentero aveva risposto sui social scrivendo: “che strano post” e un’ emoticon con la faccina che pensa.

Oggi a Tiscali ha spiegato cosa è accaduto e innanzitutto ha risposto alla domanda se per lui Doc è stata una serie molto rassicurante per il pubblico: “Penso che non lo sia per niente e anzi credo che proprio il suo non esserlo sia uno dei motivi del perché abbia così tanto successo. Il protagonista perde tutto, famiglia, lavoro e 12 anni di vita. Certo, è vero che alcuni casi si risolvono grazie al suo talento , così come è vero che in altri a vincere è l’ironia, ma il modello narrativo è tutt’altro che rassicurante. La regia è sporca, aggressiva, vicina ai volti e alle emozioni. La fotografia è cruda, niente a che vedere con quella da “fiction di tv generalista”. È un prodotto estremamente contemporaneo”.

E poi, a proposto della presunta lite o comunque della tensione che c’è stata con Beppe Fiorello in seguito a questo scambio di post ha detto: “Mi fa sorridere perché queste cose diventano sempre molto più grandi di ciò che sono. In realtà si è trattato di grande passione per il proprio lavoro. Io nutro passione e attaccamento rispetto alle storie che racconto. Beppe lo stimo, lo conosco. Ci siamo sentiti e fatti una risata”.