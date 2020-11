Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli: «Pochezza e cattiveria … ma poi … »

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis che è un’imprenditrice, ha dichiarato, in più di un’occasione, di seguire il Grande Fratello Vip e di non perdersi mai una puntata.

Sonia Bruganelli, sui social è sempre molto attiva e quando scrive qualcosa o pubblica qualche foto, di solito, il web si scatena. La maggior parte delle volte dandole addosso e criticandola ferocemente, qualche volta schierandosi dalla sua parte.

Sonia Bruganelli non ha mai fatto mistero di amare il lusso, di vivere nel lusso e, anche ostentarlo, è diventato, per lei, un hobby. Che poi la gente sia invidiosa a lei poco importa ma va dritta per la sua strada. A questo proposito è intervenuto anche il marito, Paolo Bonolis che ha detto che alla moglie piace provocare e che, anche quando le danno addosso, per lei è molto divertente.

Elisabetta Gregoraci e la lite con Selvaggia Roma

In questi giorni la Gregoraci non sta vivendo ore serene perché è attaccata da più fronti ma la lite con Selvaggia Roma è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Selvaggia Roma ha detto alla Gregoraci: “Per me sei stata falsa. Stai giocando. Sei una bambina viziata e capricciosa. Sei maleducata. Sei costruita…. Stai prendendo in giro Pierpaolo”.

E la Gregoraci: “Non attacca. Vieni qua, fai lo show con Enock, con Pierpaolo. Trovati un uomo. Fatti il Grande Fratello senza parlare di me, Selvaggia ‘baciatutti’”.

Sonia Bruganelli dopo la lite tra la Gregoraci e Selvaggia Roma ha scritto un post sui social

Sonia Bruganelli è amica di Elisabetta Gregoraci e, in più di un’occasione l’ha difesa. Dopo che ha assistito alla lite che c’è stata tra la Gregoraci e Selvaggia Roma ha scritto un post sui social: “Io seguo il @grandefratellotv e conosco @elisabettagregoracireal . Sono allibita dalla pochezza e dalla cattiveria di chi continua ad attaccarla per invidia e gelosia dimostrando, ancora una volta che migliorarsi è cosa molto difficile ma cercare di buttare giù gli altri e’ hobby diffusissimo. Poi… chi è @selvaggiaroma_ ?!?!?!?? #misteri #dajeEli❤️”.

La Bruganelli in occasione di un’intervista ha detto: “Mio figlio Davide è fan. A diciotto anni vuole entrare nella Casa. È il suo desiderio. Io andrò a trovarlo, se Signorini dal vetro me lo farà vedere. Questa è la verità. Sono seria. Alfonso lo sa. Anche Paolo ama questo “GF Vip” segue tutto e tutte… le citazioni da Alfonso a Pupo”.